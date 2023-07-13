«Для меня это дело чести»: Светлана Пермякова вернулась к образу медсестры в шоу «Галустян+»

Вечером 14 июля на канале ТНТ выйдет свежий выпуск шоу «Галустян+». Зрителей ждут новое приключение курьера Бородача, эксклюзивная акция от Первой Относительно Премиальной Авиакомпании (ПОПА) и дебют Светланы Пермяковой в ее коронном образе.
Итак, Александр Родионович Бородач снова придумал «гениальный» бизнес-проект. Теперь он режиссер. Но готов ли мир к шедеврам такого маэстро?
Отец, который обожает общаться на молодежном языке, снова попытается вписаться в компанию сына. Однако что нужно сказать школьникам, чтобы это снова не оказалось кринжем – вопрос, на который у бати старой закалки пока нет ответа.
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Также нас ждет знакомство с новым персонажем Галустяна – провинциальным доктором, вынужденным лечить пациентов всем, что попадается под руку, ведь современное оборудование в его больнице отсутствует. А помогает ему в этом будет верная медсестра, роль которой исполнила актриса Светлана Пермякова.
Светлана Пермякова и Михаил Галустян. Фото: канал ТНТ
«Когда мне предложили сняться в шоу с Мишей, я с радостью согласилась. Для меня это и дело чести, и приятное времяпровождение в профессиональном плане. И в эмоциональном плане тоже! – рассказала актриса. – На площадке было очень приятно, я попала в родную среду! Мы с Мишей вспоминали и Африку, и другие эпизоды нашего совместного профессионального прошлого».
«Как-то в перерыве мы обсуждали, сколько мы уже знакомы, и выяснили, что нашей дружбе уже 20 лет! Мы общались просто друг с другом, а оказалось, что микрофоны были включены, и это слышали все. Раздались аплодисменты всей студии, нам с Мишей было очень приятно».
В финале выпуска эмоциональный телеведущий Жорик Вартанов устроит урок для самых маленьких зрителей. Классическая сказка «Колобок» в исполнении звезды «Сев-Кав TV» получит совершенно новое звучание.
Смотрите скетч-шоу «Галустян+» по пятницам в 23:00 на канале ТНТ.