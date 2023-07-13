«Для меня это дело чести»: Светлана Пермякова вернулась к образу медсестры в шоу «Галустян+»

Вечером 14 июля на канале ТНТ выйдет свежий выпуск шоу «Галустян+». Зрителей ждут новое приключение курьера Бородача, эксклюзивная акция от Первой Относительно Премиальной Авиакомпании (ПОПА) и дебют Светланы Пермяковой в ее коронном образе.

Итак, Александр Родионович Бородач снова придумал «гениальный» бизнес-проект. Теперь он режиссер. Но готов ли мир к шедеврам такого маэстро?

Отец, который обожает общаться на молодежном языке, снова попытается вписаться в компанию сына. Однако что нужно сказать школьникам, чтобы это снова не оказалось кринжем – вопрос, на который у бати старой закалки пока нет ответа.

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Также нас ждет знакомство с новым персонажем Галустяна – провинциальным доктором, вынужденным лечить пациентов всем, что попадается под руку, ведь современное оборудование в его больнице отсутствует. А помогает ему в этом будет верная медсестра, роль которой исполнила актриса Светлана Пермякова.