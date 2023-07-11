«Максимально ориентировано на создание семьи и здоровых отношений»: шоу «Давай поженимся!» возвращается в эфир

«За годы эфира «Давай поженимся!», на мой взгляд, стала больше чем просто развлекательной программой. 15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья», - говорит ведущая проекта Лариса Гузеева.

«Сейчас такое время, когда лучше жить гуртом – с родными, близкими, друзьями. Мама в детстве говорила: пока ты в кулаке с семьей, все вместе - вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся!»

«Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений».