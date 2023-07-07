Юлианна Караулова о благословении Дмитрия Диброва: «Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может, проклял»

Вечером 9 июля на канале ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли», гостями которого стали блогер и телеведущий Роман Каграманов, комедийная актриса Надежда Ангарская и певица Юлианна Караулова.
Каграманов рассказал Павлу Воле о «жести» на съемках с Настей Ивлевой и раскрыл тайну своей настоящей фамилии.
Ангарская явилась в студию не одна, а в компании своей собаки Жужи, которую взяла у волонтеров. Дело в том, что актриса стала ведущей нового шоу «Лучший друг человека» на канале ТВ-3, посвященного чудесным спасениям людей животными и наоборот. А еще Надежда впервые на ТНТ выступила со своим стендапом.
Надежда Ангарская выступила со стендапом. Фото: канал ТНТ
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Караулова же поделилась, как стала ведущей культового шоу «Кто хочет стать миллионером?», и призналась, что Дмитрий Дибров, который много лет вел популярный проект, благословил ее при встрече.
«Я его встретила на дне рождения у Владимира Преснякова и сразу к нему подошла. Сказала, что стала ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи. Потом я сказала ему: «Дмитрий, благословите меня!». Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может, проклял, конечно, но, вроде, нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала», - рассказала Юлианна.
В конце передачи ожидайте музыкальный номер - дуэт Карауловой и Воли с кавером на хит «Внеорбитные».
Смотрите новый выпуск «Шоу Воли» 9 июля в 21:00 на канале ТНТ.
Также все свежие выпуски программы становятся доступны для просмотра в Rutube.