Юлианна Караулова о благословении Дмитрия Диброва: «Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может, проклял»

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Караулова же поделилась, как стала ведущей культового шоу «Кто хочет стать миллионером?», и призналась, что Дмитрий Дибров, который много лет вел популярный проект, благословил ее при встрече.

«Я его встретила на дне рождения у Владимира Преснякова и сразу к нему подошла. Сказала, что стала ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи. Потом я сказала ему: «Дмитрий, благословите меня!». Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может, проклял, конечно, но, вроде, нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала», - рассказала Юлианна.

В конце передачи ожидайте музыкальный номер - дуэт Карауловой и Воли с кавером на хит «Внеорбитные».

Смотрите новый выпуск «Шоу Воли» 9 июля в 21:00 на канале ТНТ.

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