«Выжить в Дубае»: звездная команда довела до истерики Анну Хилькевич

9 июля зрителей канал ТНТ ждет очень эмоциональный выпуск шоу «Выжить в Дубае». В звездной команде произойдет серьезный скандал, который закончится настоящей истерикой актрисы Анны Хилькевич.

В отличие от народной команды, которая выживает в пустыне да еще потеряла одного из самых сильных участников, звезды обитают в роскошном отеле, но покой им только снится.

Анна Хилькевич решила поговорить с товарищами по команде о том, как в дальнейшем будут приниматься решения на голосовании. Она обвинила Павла Мамаева в давлении на других участников. Знаменитости остро отреагировали на слова актрисы, а затем и на ее слезы, которые девушка не смогла сдержать, столкнувшись с несправедливостью в свой адрес.

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Кто-то решил, что это просто актерская игра. А Ольга Серябкина и вовсе резко высказалась по поводу сложившейся ситуации.

«Никто из нашей команды не хотел ее обижать и не нападал на нее. Аня начала эмоционально теряться и начались слезы. Я знаю, что такое женские слезы, и я не хочу, чтоб это было аргументом. Пускать слезы — это какой-то театр. Если мы переходим в категорию «Я плачу», то я тогда вообще сейчас ухожу с этого чаепития и не голосую», — заявила певица.

Чем закончится бунт Анны Хилькевич и раскол в звездной команде?

Смотрите шоу «Выжить в Дубае» — в воскресенье, 9 июля, в 19:00 на канале ТНТ.