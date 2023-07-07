Топалов решил играть честно - не вышло: названы первые участники второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

Съемки второго сезона приключенческого шоу «Новые звезды в Африке» идут полным ходом, и вот канал ТНТ решил раскрыть имена первых звезд, которые заселились в лагерь посреди саванны.

За победу в новом сезоне борются:

комик Михаил Стогниенко,

блогер Женя Ершов,

певец Влад Топалов,

актер Александр Пташенчук

актриса Юлия Топольницкая.

В числе девятнадцати других звезд они будут проходить сложные испытания и голодать ради приза в 5 миллионов рублей, который достанется лишь одному.