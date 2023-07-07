Топалов решил играть честно - не вышло: названы первые участники второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

Съемки второго сезона приключенческого шоу «Новые звезды в Африке» идут полным ходом, и вот канал ТНТ решил раскрыть имена первых звезд, которые заселились в лагерь посреди саванны.
За победу в новом сезоне борются:
- комик Михаил Стогниенко,
- блогер Женя Ершов,
- певец Влад Топалов,
- актер Александр Пташенчук
- актриса Юлия Топольницкая.
В числе девятнадцати других звезд они будут проходить сложные испытания и голодать ради приза в 5 миллионов рублей, который достанется лишь одному.
Некоторые из звезд нового сезона уже имеют опыт участия в экстремальных реалити. Так, Женя Ершов дошел до финала проекта «Вызов» на ТНТ. В похожих передачах участвовала и Юлия Топольницкая. Но в таких жестких условиях звездные участники окажутся впервые. Им придется изрядно испытать себя на прочность.
Так, Михаил Стогниенко в первый же день съемок отказался от выполнения неприятного задания. Юлия Топольницкая не смогла справиться со своими эмоциями и расплакалась из-за психологического давления. Влад Топалов попробовал играть честно и держать нейтралитет, не примыкая к коалициям, которые возникли буквально в первый день проекта. Но уйти от интриг ему не удалось.
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Ведущими нового сезона остаются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера состоится скоро на канале ТНТ.