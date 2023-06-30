Звезды не договорились: первое голосование на шоу «Выжить в Дубае» закончилось конфликтом

Вечером 2 июля зрители ТНТ увидят новый выпуск шоу «Выжить в Дубае», в котором команда звезд и команда людей из народа сражаются за право в роскошных апартаментах, а не выживать в пустыне.

По итогам первого выпуска знаменитости отправились в шикарный отель, а рядовые россияне — в лагерь посреди пустыни. И вот ведущие огорошили их, что каждая из команд должна голосованием выбрать одного человека, который сразится за право остаться на проекте с соперником из стана конкурентов на индивидуальном испытании.

Во время обсуждения обе команды, казалось, определились с выбором. Но на самом голосовании оказалось, что звезды так и не смогли договориться. В их команде произошел раскол, который впоследствии привел к конфликту.

«Договорились о рандоме (случайном выборе, — Прим. авт.), а приходишь на «злобное» место, и тебе говорят, что, оказывается, все уже решено», — посетовал Тимур Батрутдинов.

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Кто в итоге пойдет на индивидуальное испытание от каждой из команд, и главное - кто вернется обратно, а кого заберет пустыня?

Смотрите шоу «Выжить в Дубае» — в воскресенье, 2 июля в 19:00 на канале ТНТ.