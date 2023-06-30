Продолжается кастинг в пятый сезон вокального телепроекта «Ну-ка, все вместе!»

Канал «Россия» проводит кастинг в пятый, юбилейный сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Создатели передачи получили около 3000 заявок более чем из 20 стран. Отбор проходит тщательно и строго, так как певцам предстоит поразить своим пением целую сотню экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Бессменным ведущим программы является Николай Басков.

Участники проекта получат возможность спеть на одной сцене со звездами российского шоу-бизнеса и заявить о себе на всю страну. В числе конкурсантов может быть как сольный исполнитель, так и группа или дуэт. На прослушивание приглашаются участники от 15 лет и старше: певцы, преподаватели вокала, поющие композиторы и даже звезды кино, спорта или ТВ, для которых пение из хобби превратилось в серьезное дело.

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Для участия в кастинге конкурсантам необходимо заполнить анкету, рассказать о своей музыкальной деятельности, приложить фотографии, клипы или видео с выступлений и оставить свои контактные данные.

Кастинг продлится до 14 июля 2023 года.