SHAMAN, Niletto, Глюк’оZa, Люся Чеботина и еще 60 звезд поздравят выпускников в эфире «Муз-ТВ»

В ночь 2 июля на канале «Муз-ТВ» состоится трансляция Московского выпускного 2023 года из Парка Горького. Традиционный праздник пройдет с большим размахом - это единственный выпускной с выступлением звезд длинной во всю ночь. Вчерашних школьников соберутся поздравить более 60 артистов.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на это событие зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников. Звезды разных поколений будут дарить им и телезрителям свои громкие хиты от заката до рассвета.

Итак, всю ночь на сцене будут «зажигать»: SHAMAN, «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, Dabro, Gayazov$ Brother$, Seville (Artik&Asti), Niletto, Хабиб, Pizza, Elman, Артур Пирожков, Люся Чеботина, Маша Шейх & Zadonskaya, 5sta Family, Леша Свик, Konfuz, Владимир Пресняков, Kamazz, Глюк’оZa, Ханна, Катя Адушкина, Bahh Tee & Turken, ST, Митя Фомин, Nivesta, «Блестящие», Анет Сай, Chebanov, Катя Лель, Akmal`, Guma, Ирина Дубцова, Elvira T, Natan, Олег Майами и многие другие.

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Состав звездных ведущих будет не менее ярким: Лера Кудрявцева, Тим Сорокин, Катя Адушкина, Костя Анисимов, Влад Кобяков, Дмитрий «Пухляш» Красилов и Анжелика Пушнова.

Начало трансляции на «Муз-ТВ» - 1 июля в 23:00 в прямом эфире по московскому времени и 2 июля в 19:00 в регионах страны.