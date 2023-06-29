Лепс, Аршавин, Богомолов и другие звезды расскажут Навке свои истории успеха

Татьяна Навка запускает новое шоу «Команда», посвященное историям успеха отечественных звезд и тех людях, кто им помогал. Сама фигуристка стала ведущей проекта, а ее гостями выступили Григорий Лепс, Константин Богомолов, Андрей Аршавин и другие знаменитости из разных сфер.

Премьера состоится 6 июля в онлайн-кинотеатре Kion. Цикл состоит из 24 серий.

Перед съемками каждого выпуска-интервью авторы шоу проводили исследование жизни героев, отправлялись в разные уголки России, чтобы пообщаться с их наставниками и друзьями, а также найти яркие артефакты, связанные с историями из прошлого звезд.

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