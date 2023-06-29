Лепс, Аршавин, Богомолов и другие звезды расскажут Навке свои истории успеха

Татьяна Навка запускает новое шоу «Команда», посвященное историям успеха отечественных звезд и тех людях, кто им помогал. Сама фигуристка стала ведущей проекта, а ее гостями выступили Григорий Лепс, Константин Богомолов, Андрей Аршавин и другие знаменитости из разных сфер.
Премьера состоится 6 июля в онлайн-кинотеатре Kion. Цикл состоит из 24 серий.
Перед съемками каждого выпуска-интервью авторы шоу проводили исследование жизни героев, отправлялись в разные уголки России, чтобы пообщаться с их наставниками и друзьями, а также найти яркие артефакты, связанные с историями из прошлого звезд.
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Зрители услышат истории успеха хоккеиста Александра Овечкина, музыканта Антона Беляева, писателя Александра Цыпкина, хореографа Ильдара Гайнутдинова, телепродюсера Юрия Аксюты, дизайнера Артемия Лебедева и других выдающих людей.
Вместе с ведущей гости будут разбираться, в чем кроется их личная формула успеха и какую роль в профессиональном становлении сыграла команда.
«История любого экстраординарного успеха — это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — говорит Татьяна Навка.
Интервью-шоу «Команда» будет выходить на Kion ежедневно с 6 июля.