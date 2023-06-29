«Могу наводить порчу на заказы»: Бородач освоит магию в новом выпуске «Галустян+»

Вечером 30 июня на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Галустян+». Телезрителей ждет новая профессия Бородача, приключения российских туристов в Египте, отношения Жорика Вартанова с рекламой и другие забавные миниатюры.
Так, Александр Родионович Бородач начал постигать магию и видеть знаки, по которым можно предсказать судьбу. Только вот предсказать собственное будущее без участия своего начальника (Игоря Ознобихина) у него не получится.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Далее российская семья с раздельным бюджетом, в которой каждый из супругов живет на собственную зарплату, столкнется с тем, что их худеющим сыном заинтересовались органы опеки.
Ну а Жорику Вартанову пообещали хорошие деньги за съемки рекламы. Но разве станет эпатажный ведущий «Сев-Кав-TV» рекламировать веганскую шашлычную и мужской салон «Губки бантиком»?
Смотрите скетч-шоу «Галустян+» по пятницам в 23:00 на канале ТНТ.