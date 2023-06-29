«Могу наводить порчу на заказы»: Бородач освоит магию в новом выпуске «Галустян+»

Далее российская семья с раздельным бюджетом, в которой каждый из супругов живет на собственную зарплату, столкнется с тем, что их худеющим сыном заинтересовались органы опеки.

Ну а Жорику Вартанову пообещали хорошие деньги за съемки рекламы. Но разве станет эпатажный ведущий «Сев-Кав-TV» рекламировать веганскую шашлычную и мужской салон «Губки бантиком»?

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