«Звезды просят, чтобы мы их помучили»: стартовали съемки второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

27 июня в ЮАР стартовали съемки второго сезона шоу «Новые звезды в Африке». Очередная бригада знаменитостей из 19 человек начала борьбу за 5 миллионов рублей. Ольга Бузова и Михаил Галустян вернулись к своим ролям ведущих проекта.
По правилам шоу, звезды заселяются в лагерь на берегу реки Лимпопо, чтобы проверить себя на прочность в суровых африканских условиях. У них не будет еды, кухонных принадлежностей и прочих повседневных вещей, но будет возможность купить все жизненно важное за монеты, которые можно заработать на испытаниях.
Каждую неделю на голосовании участники программы решают, кто должен покинуть борьбу за приз и уехать из Африки. Ни один сезон проекта не обходится без интриг: чтобы дойти до финала звезды создают коалиции и заговоры. Постоянный голод, а также непростые взаимоотношения среди участников по-новому раскрывают знаменитостей.
Новый звездный лагерь шоу. Фото: канал ТНТ
«Интересный факт: если раньше мы уговаривали звезд принять участие в проекте, то теперь они стоят в очереди и просят нас, чтобы мы их помучили в Африке, - говорит продюсер шоу Лика Бланк. - Это своего рода знак качества: если звезды прошли проверку нашим проектом, значит, они настоящие, а не инстаграмные!»*
«В новом сезоне проекта, конечно, будут новые участники, новые испытания, новые драматургические повороты. Мы обновили звездный лагерь, нашли новые локации. Хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, что будет больше испытаний и интересных событий».
«Звезд, как и прежде, ждет мощнейший детокс по всем фронтам. Никаких привычных социальных связей, а ради любимого кофе утром нужно будет как следует попотеть, - добавляет продюсер Татьяна Миронова. - Вчера, накануне мотора, мы встречались с нашими участниками, и все они в максимальном нетерпении, они знают, куда приехали, и очень хотят скорее начать игру».
«И большая часть вопросов не про то, как они будут жить в нашем лагере, а про Наташу Бардо и Машу Погребняк, то есть все, кто приезжают к нам - реально фанаты «Новых звезд в Африке», и это очень вдохновляет».
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Напомним, первый сезон шоу «Новые звезды в Африке» закончился на канале ТНТ всего пару недель назад. Победителем стал рэпер Александр ST, который обыграл в финале шоу блогера Марию Погребняк и актрису Наталью Бардо.
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