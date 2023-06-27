«Звезды просят, чтобы мы их помучили»: стартовали съемки второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

27 июня в ЮАР стартовали съемки второго сезона шоу «Новые звезды в Африке». Очередная бригада знаменитостей из 19 человек начала борьбу за 5 миллионов рублей. Ольга Бузова и Михаил Галустян вернулись к своим ролям ведущих проекта.

По правилам шоу, звезды заселяются в лагерь на берегу реки Лимпопо, чтобы проверить себя на прочность в суровых африканских условиях. У них не будет еды, кухонных принадлежностей и прочих повседневных вещей, но будет возможность купить все жизненно важное за монеты, которые можно заработать на испытаниях.

Каждую неделю на голосовании участники программы решают, кто должен покинуть борьбу за приз и уехать из Африки. Ни один сезон проекта не обходится без интриг: чтобы дойти до финала звезды создают коалиции и заговоры. Постоянный голод, а также непростые взаимоотношения среди участников по-новому раскрывают знаменитостей.