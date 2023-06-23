«Вкусно с Ляйсан»: за что одноклассницы устроили бойкот Кате Лель, и кто ее фея

Певица Катя Лель стала новой гостьей кулинарного шоу «Вкусно с Ляйсан». Готовя вместе со спортсменкой, артистка вспомнила начало своей карьеры. Немногим известно, что Катя начинала творческий путь в театре Льва Лещенко, работая у мэтра на бэк-вокале и выступая с небольшой сольной программой. И вот как произошло их знакомство.

«Лев Валерианович Лещенко — это моя фея, — поделилась певица. — И я бесконечно ему благодарна и признательна. Каждый раз, проезжая Парк Горького, благодарю бога за то, что здесь произошла эта встреча». «Был конкурс молодых исполнителей, где я стала лауреатом. Но я понимала, что таких же талантливых девочек миллионы. И я уже шла из парка по Крымскому мосту, но тут вдруг заставила себя развернуться и подойти снова к сцене, и там стоял Лев Валерианович».

Тогда юная Лель передала звезде эстрады кассету со своими песнями, а вскоре получила звонок с заветным предложением присоединиться к труппе театра Лещенко. Для Кати такое признание было невероятно ценным, ведь она чуть ли не с пеленок знала, какой профессии посвятит себя.

«В три года в садике детском я уже пела. Я понимала, куда иду и что мне нужно много заниматься музыкой. Я засыпала и просыпалась с музыкой», — вспоминает она.

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