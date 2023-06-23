«Вкусно с Ляйсан»: за что одноклассницы устроили бойкот Кате Лель, и кто ее фея

Певица Катя Лель стала новой гостьей кулинарного шоу «Вкусно с Ляйсан». Готовя вместе со спортсменкой, артистка вспомнила начало своей карьеры. Немногим известно, что Катя начинала творческий путь в театре Льва Лещенко, работая у мэтра на бэк-вокале и выступая с небольшой сольной программой. И вот как произошло их знакомство.
«Лев Валерианович Лещенко — это моя фея, — поделилась певица. — И я бесконечно ему благодарна и признательна. Каждый раз, проезжая Парк Горького, благодарю бога за то, что здесь произошла эта встреча».
«Был конкурс молодых исполнителей, где я стала лауреатом. Но я понимала, что таких же талантливых девочек миллионы. И я уже шла из парка по Крымскому мосту, но тут вдруг заставила себя развернуться и подойти снова к сцене, и там стоял Лев Валерианович».
Тогда юная Лель передала звезде эстрады кассету со своими песнями, а вскоре получила звонок с заветным предложением присоединиться к труппе театра Лещенко. Для Кати такое признание было невероятно ценным, ведь она чуть ли не с пеленок знала, какой профессии посвятит себя.
«В три года в садике детском я уже пела. Я понимала, куда иду и что мне нужно много заниматься музыкой. Я засыпала и просыпалась с музыкой», — вспоминает она.
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Артистка настолько стремилась на сцену, что все остальное отошло для нее на второй план. Даже первая любовь.
«Был поляк, мальчик очень высокого роста, красивый, бас-гитарист, — рассказала Катя. — Когда мне было 15 лет, а ему уже 20, он у моих родителей попросил моей руки, встал на колено, а я сказала: «Нет-нет-нет, подожди. Мне нужно быть певицей». Я была влюблена, но воспринимала это не очень глубоко, понимая, что еще рано».
И это при том, что артистка с детства пользовалась успехом у противоположного пола.
«В седьмом классе девчонки мне объявили бойкот. У нас было семь мальчиков и двадцать пять девочек. А бойкот устроили, потому что мальчишки носили мой портфель и доверяли мне свои тайны. И я совсем не расстроилась», — смеется Лель в передаче.
А еще она рассказала о том, что ее действительно задело до глубины души, о зависти в творческом коллективе, визите НЛО и многом другом.
Смотрите шоу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3 — 24 июня в 9:30.