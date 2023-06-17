Азамат Мусагалиев рассказал, в каком костюме его приглашали выступить в шоу «Маска»

В новом выпуске своего VK-шоу «Кстати» комик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, как его приглашали в музыкальную передачу «Маска» на НТВ.

«Они мне говорят: «Будете Печенькой. Вы выдели мультфильм «Шрек»? Вот вы будете Печенькой. Вам надо приехать на примерку». Я приезжаю, и на меня надевают костюм Печеньки. А там такой костюм: я должен был вот так прийти (расставив руки и ноги, - Прим. авт.) и спеть песню», - вспоминает Мусагалиев.

По задумке организаторов, он должен был исполнить «Потому что есть Алешка у тебя» группы «Руки Вверх!», но имя Алешка заменить на Печенька. Судя по лицу Азамата во время рассказа, ему эта идея не слишком понравилась. В «Маске» он так и не появился.

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