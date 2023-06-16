ТНТ анонсировал съемки нового реалити-шоу в Китае

В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года генеральный продюсер канала ТНТ Аркадий Водахов рассказал о новых проектах. Акцент был сделан на реалити-шоу. По словам спикера, этот формат будет представлен на ТНТ круглый год, чтобы зритель мог путешествовать вместе с героями популярных проектов.

Так, через несколько дней стартует большое шоу «Выжить в Дубае», сочетающее роскошь города и аскетизм пустыни, где за победу борются команда звезд и народная команда, состоящая из тех, кто никогда не был за границей.

В совместной разработке с создателями «Новых звезд в Африке» находится еще одно грандиозное шоу — «Сокровища императора», съемки которого намечаются в Китае.

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Отдельного упоминания заслуживают новые сериалы ТНТ. В следующем году канал покажет российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». А этой осенью в Стамбуле стартуют съемки еще одного сериала — LUV.