ТНТ анонсировал съемки нового реалити-шоу в Китае

В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года генеральный продюсер канала ТНТ Аркадий Водахов рассказал о новых проектах. Акцент был сделан на реалити-шоу. По словам спикера, этот формат будет представлен на ТНТ круглый год, чтобы зритель мог путешествовать вместе с героями популярных проектов.
Так, через несколько дней стартует большое шоу «Выжить в Дубае», сочетающее роскошь города и аскетизм пустыни, где за победу борются команда звезд и народная команда, состоящая из тех, кто никогда не был за границей.
В совместной разработке с создателями «Новых звезд в Африке» находится еще одно грандиозное шоу — «Сокровища императора», съемки которого намечаются в Китае.
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Отдельного упоминания заслуживают новые сериалы ТНТ. В следующем году канал покажет российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». А этой осенью в Стамбуле стартуют съемки еще одного сериала — LUV.
«Мы плотно работаем с Турцией как в части покупки форматов, так и в части совместного производства. Осенью в Стамбуле стартуют съемки сериала LUV с российскими и турецкими актерами. Это летний ромком про трех подруг от студии Good Story Media, подарившей нам такие проекты, как «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Реальные пацаны», — отметил Водахов.
«В подготовительном периоде съемки большого индийского кино. Это история про двух разлученных в детстве братьев в исполнении Миши Галустяна и Демиса Карибидиса с песнями и плясками. Демис — автор и шоураннер проекта, который будет сниматься в том числе в Индии и выйдет в широкий российский прокат на ТНТ и платформах».