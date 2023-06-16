Мария Погребняк в Африке: «Я многих отправила домой, но у каждого был выбор, быть с моей командой или нет»

18 июня зрители канала ТНТ увидят долгожданный финал шоу «Новые звезды в Африке». Мария Погребняк, Александр ST и Наталья Бардо проведут в лагере последние дни и отправятся на свое самое главное испытание проекта. Лишь один из них станет победителем и заберет приз в пять миллионов рублей.
Несмотря на напряженные отношения, тройка финалистов старается не конфликтовать, а беречь силы для финального испытания. Вместо традиционной церемонии голосования финалистов ждут неудобные вопросы от выбывших участников. Оставшейся тройке придется ответить на то, о чем раньше никто не решался спросить в глаза.
Кто-то из «бывших» уверен, что ST в финале только благодаря Марии Погребняк, а кому-то интересно узнать, принимает ли себя Наталья Бардо со всеми негативными качествами, которые порой льются у нее через край.
Не обошлось и без вопросов о морали Марии Погребняк, которая с первого дня создала коалицию и «выгнала» с проекта многих участников.
«Я многих отправила домой, но у каждого был выбор: быть со мной, с моей командой. Они решили идти против и поехали домой. Это честно. Я сохранила лицо и дошла до финала», — довольно откровенно ответила Мария.
«Я понимаю, почему мне задают такой вопрос. В начале проекта я играла жестко. Там я хотела примерить образ сильной независимой женщины, вообще без принципов. Вижу цель — не вижу препятствий, ваши ожидания — ваши проблемы. Мне не стыдно. Здесь игра, я не хотела покинуть проект. Я хотела дойти до финала».
Кто из троих финалистов окажется лучшим в финальном испытании, получит статус короля или королевы Африки и уедет домой с пятью миллионами рублей — смотрите финал шоу «Новые звезды в Африке» 18 июня в 19:00 на канале ТНТ.