Мария Погребняк в Африке: «Я многих отправила домой, но у каждого был выбор, быть с моей командой или нет»

18 июня зрители канала ТНТ увидят долгожданный финал шоу «Новые звезды в Африке». Мария Погребняк, Александр ST и Наталья Бардо проведут в лагере последние дни и отправятся на свое самое главное испытание проекта. Лишь один из них станет победителем и заберет приз в пять миллионов рублей.

Несмотря на напряженные отношения, тройка финалистов старается не конфликтовать, а беречь силы для финального испытания. Вместо традиционной церемонии голосования финалистов ждут неудобные вопросы от выбывших участников. Оставшейся тройке придется ответить на то, о чем раньше никто не решался спросить в глаза.

Кто-то из «бывших» уверен, что ST в финале только благодаря Марии Погребняк, а кому-то интересно узнать, принимает ли себя Наталья Бардо со всеми негативными качествами, которые порой льются у нее через край.