Никогда не были за границей: ТНТ представил народных участников шоу «Выжить в Дубае»

25 июня на канале ТНТ стартует масштабное реалити-шоу «Выжить в Дубае». В нем ради победы и выигрыша в 10 миллионов рублей участники отправятся в завораживающий и безжалостный мир пустыни.
Игроки разделены на две команды — звездную и народную. В первую вошли актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, а также комик Тимур Батрутдинов. Во вторую вошли рядовые россияне, которые никогда не были за границей.
Кто же эти люди?
Ангелина Татарченкова. Фото: канал ТНТ
Ангелина Татарченкова родом из села Никольское, в котором проживает всего тысяча человек. Девушка работает в местном ДК, организует праздники и ставит спектакли с односельчанами. В ее доме нет водоснабжения, поэтому женщина сама носит воду и колет дрова.
«Для меня это был самый большой вызов в жизни, очень трудно было морально воспринимать, что меня взяли. Сложно привыкнуть к камерам первые два-три дня, не можешь расслабиться, — делится эмоциями Ангелина. — По поводу встречи со звездами, первые несколько дней у меня мышцы сводило от страха, но потом я смогла успокоиться и стать самой собой».
«Больше всего я взаимодействовала с Тимуром Батрутдиновым, Анной Хилькевич и Артемом Калайджаном. С Артемом, например, мы до сих пор частенько общаемся. И, конечно, я очень обрадовалась, что ведущими были Ляйсан, от которой я в восторге. Она наложила отпечаток на мой характер, он поменялся после проекта. И Павел, я, можно сказать, выросла на его юморе».
Анастасия Балахнина. Фото: канал ТНТ
Менеджер торговых площадок в госзакупках Анастасия Балахнина называет себя типичной сибирячкой. Помимо работы, женщина тащит на себе быт: держит в порядке квартиру, готовит для любимого мужа, воспитывает двух сыновей, а также любит собирать на даче большие компании для игры в настольные игры.
«Много лет назад я составила список неосуществимых желаний, одно из них — участвовать в проекте с Павлом Волей, которым я всегда восхищалась. А потом увидела у Павла в социальных сетях ролик и сразу за десять минут заполнила анкету, ни на что не рассчитывая», — вспоминает Анастасия.
«Когда меня взяли, я была в шоке, для провинциального человека, который ни разу не был за границей, такой шанс можно сравнить только с полетом в космос. Павел Воля — удивительно гениальный человек, таких людей очень мало, а Ляйсан — маленькая хрупкая девушка, но внутри сделана из стали и канатов, от чего она как королева».
Татьяна Минжуренко. Фото: канал ТНТ
Татьяна Минжуренко из Красноярска — максимально спортивный человек: мастер спорта по регби и фитнес-тренер. Постоянно работает, причем не только над собой, потому ни разу в жизни не была в отпуске.
«Это большой стресс — очень мало кушать и оказаться в такой жаре. Зато соревноваться со звездами — самое кайфовое, — рассказала Татьяна после съемок. — Больше всего меня удивили Артем Калайджян, он не выглядит суперсильным физически, но оказался бойцом и очень искренним человеком, и Анна Хилькевич. Я давно наблюдала за ее творчеством, но познакомиться лично было потрясающе, мы подружились и были ближе всех на проекте, она очень классная, добрая, отзывчивая, настоящая».
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Дарья Александрова. Фото: канал ТНТ
Студентка педагогического колледжа Дарья Александрова — тонкая натура со сложной судьбой. В 2015 году ей вместе с семьей пришлось покинуть родной Донбасс после того, как недалеко от нее в песочнице взорвался снаряд. Сейчас девушка занимается пением и пишет песни.
«Сложнее всего было адаптироваться к новой стране и жаре, ты ничего не знаешь, не понимаешь. А вот общение с командой и звездами для меня не было стрессом, я всегда легко нахожу общий язык с людьми. Я понимала, что звезды — такие же ребята, как и мы, но со своей популярностью и связями», — говорит Дарья.
Сергей Лаптев. Фото: канал ТНТ
Сергей Лаптев из районного поселка Воскресенское работает руководителем коллективов народной песни в досуговом центре. Мужчина гордится своей работой и по-настоящему ей горит. Он не просто никогда не выезжал за пределы России, а даже на самолете никогда не летал.
«Честно говоря, я и не знал изначально, что прохожу кастинг в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Мне предложила подруга, и я, не раздумывая долго, согласился. К сожалению, взяли из нас двоих только меня. Сложнее всего было ехать одному в чужую страну, но если судьба послала такой шанс, им нужно было воспользоваться, ведь попасть на ТВ и слетать в Дубай было только в мечтах», — разоткровенничался Сергей.
«Стрессом для меня оказались две вещи. Первая — это когда думаешь, что полон сил для борьбы, но пустыня и жара словно вытягивают из тебя эти силы. А вторая, конечно, постоянное наблюдение камер и прикрепленного к тебе микрофона, которые были с нами с утра и до ночи».
Сергей Завгороднев. Фото: канал ТНТ
Менеджер по продажам Сергей Завгороднев — спортсмен и семьянин. Раньше занимался смешанными единоборствами и добился немалых успехов. Сейчас предпочитает свободное время проводить с женой и сыном, а также с родителями и двумя братьями.
«Когда я узнал про кастинг, сразу отправил анкету и молился, чтобы стать участником. Это безусловно был главный вызов в моей жизни, где самым большим стрессом стала незнакомая обстановка: я не понимал, как реагировать, как общаться, боялся выглядеть нелепо», — признался Сергей.
Дмитрий Судариков. Фото: канал ТНТ
Дмитрий Судариков — настоящий тульский оружейник с внешностью голливудского актера. Несмотря на суровый внешний вид, внутри он настоящий добряк и старается помогать всем и всюду. Является волонтером в приюте для животных.
«Больше всего общался с Мамаевым, спокойный человек, крутой, и Батрутдиновым, душа компании — классные ребята. А вот Хилькевич оказалась хитренькой, всех подначивала. Что касается ведущих, то сначала было ощущение, что присутствует некая грань, но потом оказалось, что это обычные люди со своей манерой общения, Паша классный, Ляйсан постоянно нас обнимала, поддерживала, было круто», — поделился Дмитрий.
Все эти люди совсем скоро докажут телезрителям, что они не просто так оказались участниками такого грандиозного реалити-шоу. В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях дубайского отеля. Проигравшие отправятся выживать в кровожадную пустыню.
Смотрите шоу «Выжить в Дубае» — с 25 июня на канале ТНТ.
Также все выпуски проекта будут доступны для просмотра на видеохостинге Rutube.