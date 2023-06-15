Никогда не были за границей: ТНТ представил народных участников шоу «Выжить в Дубае»

25 июня на канале ТНТ стартует масштабное реалити-шоу «Выжить в Дубае». В нем ради победы и выигрыша в 10 миллионов рублей участники отправятся в завораживающий и безжалостный мир пустыни.

Игроки разделены на две команды — звездную и народную. В первую вошли актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, а также комик Тимур Батрутдинов. Во вторую вошли рядовые россияне, которые никогда не были за границей.

Кто же эти люди?