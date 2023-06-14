Тревел-шоу от Жорика Вартанова и ужин с Ольгой Картунковой: чем повеселит новый выпуск «Галустян+»

Вечером 16 июня на канале ТНТ выйдет свежий выпуск шоу «Галустян+» со злободневным юмором, неожиданными сюжетами и звездными камео.
Бородачу на этот раз предстоит сложное испытание: устоять перед соблазном открыть очередную посылку, которая словно ему и предназначалась. Многострадальный курьер снова клюнет на эту удочку, а затем будет разбираться с последствиями в виде гнева начальника Игоря Ознобихина. Зато найдет сразу двух новых друзей.
Коллектора Валеру ждет судьбоносная встреча: выбивать долг ему придется у старой знакомой, которую он предпочел бы забыть. Долг придется не только выбивать, но и частично отрабатывать.
Гаишники с Рублевки продолжают пытаться остановить «правильную» машину. Однако в месте, где живут сплошь богатые и влиятельные, существуют свои правила дорожного движения.
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Телеведущий пятигорского телевидения Жорик Вартанов открывает свою тревел-рубрику. Однако рассказывать о курортах Сочи и Байкала — это слишком банально, поэтому у самого экспрессивного кавказского ведущего есть особые предложения для телезрителей.
Пара новичков шоу — Ольга Картункова и Максим Киселев — сыграли в миниатюре о прогрессивной семье с раздельным бюджетом, которая устраивает встречу с родителями. У героев возникла проблема: как идеально накрыть стол, когда доходы жены и мужа существенно отличаются? К тому же их ждет сюрприз, ведь родители тоже оказались людьми с прогрессивными взглядами на семейный бюджет.
Смотрите новый выпуск юмористического шоу «Галустян+» — 16 июня в 23:00 на канале ТНТ.