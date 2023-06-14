Тревел-шоу от Жорика Вартанова и ужин с Ольгой Картунковой: чем повеселит новый выпуск «Галустян+»

Вечером 16 июня на канале ТНТ выйдет свежий выпуск шоу «Галустян+» со злободневным юмором, неожиданными сюжетами и звездными камео.

Бородачу на этот раз предстоит сложное испытание: устоять перед соблазном открыть очередную посылку, которая словно ему и предназначалась. Многострадальный курьер снова клюнет на эту удочку, а затем будет разбираться с последствиями в виде гнева начальника Игоря Ознобихина. Зато найдет сразу двух новых друзей.

Коллектора Валеру ждет судьбоносная встреча: выбивать долг ему придется у старой знакомой, которую он предпочел бы забыть. Долг придется не только выбивать, но и частично отрабатывать.

Гаишники с Рублевки продолжают пытаться остановить «правильную» машину. Однако в месте, где живут сплошь богатые и влиятельные, существуют свои правила дорожного движения.