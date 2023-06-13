На канале «Пятница!» стартовала неделя фильмов Алексея Германа – старшего

Проект «Полночь» на канале «Пятница!» продолжается неделей фильмов Алексея Германа – старшего.

В конце суток 12 июня в эфир вышла картина «Проверка на дорогах». Дальнейший показ будет следующий.

13 июня — «Мой друг Иван Лапшин» — почти документальный фильм о жизни коммуналки в маленьком городке. Самая завуалированная работа режиссера, которая посредством детективной истории окажется философским высказыванием о природе власти.

14 июня — «Хрусталев, машину!» — контрастная черно-белая картина, где уродливые интерьеры сталинских домов сменяются заснеженными улицами, по которым то и дело снуют одинокие трамваи и настороженные люди. Фильм напоминает о французской новой волне и произведениях Дэвида Линча. Это одно из наиболее масштабных исследований эпохи сталинизма в искусстве, созданное при помощи новаторских методов киноязыка. Поначалу освистанная в Каннах, картина все же вошла в пантеон шедевров кинематографа, а режиссер принимал извинения от французской прессы.

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15 июня — «Трудно быть Богом» — последний фильм режиссера, за который он получил посмертную премию за вклад в киноискусство на Римском кинофестивале. Картина снята по одноименной повести братьев Стругацких. Сюжет, придуманный писателями в 60-х годах, универсален и имеет отношение не только к отдельной эпохе, а к истории человеческой цивилизации в целом. В фильме режиссер прибегнул к наиболее сложному методу — оценить реалии настоящего посредством взгляда в прошлое.

Напомним, что фильмы выходят в эфир в полночь, без перерыва на рекламу.