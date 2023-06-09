За что Николай Дроздов проклял семью Ивана Абрамова: жаркие темы нового выпуска Stand Up на ТНТ

9 июня в 23:00 на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Stand Up, в котором лучшие комики России шутят на любые волнующие их темы.

Передача начнется с дебюта. Валера Артюхов в юморе давно, но на сцене Stand Up появится впервые. С публикой комик поделится своими наблюдениями о том, что триггерит столичных жителей и на что приходится тратить деньги, когда живешь с девушкой.

Тимур Хамадуллин продолжит тему отношений. Недавно у комика появились новые соседи, и это неожиданно повлияло на его сексуальную жизнь.

А вот Филиппу Воронину не везет: стендапер узнал от девушки, что он «слишком хороший». Осталось выяснить, что же это значит. В своем выступлении комик также предложит альтернативную развязку старого голливудского фильма «Интуиция» и, надо заметить, куда более реалистичную.

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Салават Дюсенгалиев в свою очередь сообщит, почему не стоит убирать дату своего рождения из социальных сетей, даже если тебе уже за 35 лет.

Константин Бутаков подхватит тему возраста: если кто-то объясняет своим родителям, зачем заниматься стендапом, то он об этом говорит со своим 24-летним сыном. Ближе к финалу монолог комика станет очень познавательным. Константин расскажет о том, при каких обстоятельствах появилась русская народная игрушка матрешка.

Последним к микрофону выйдет Иван Абрамов. Большая часть его выступления посвящена домашним животным. Дело в том, что дочери комика очень просят у него собаку, но пока получили только хомяков и кота. Увы, животным не повезло – двое из трех уже отправились в рай, что даже заставило Ивана задуматься о возложенном на его семью «проклятии Николая Дроздова».

Смотрите новый выпуск Stand Up на ТНТ – 9 июня в 23:00.