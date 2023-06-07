«Это будет большая телевизионная сказка!»: трансляция реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартует 25 июня

25 июня на телеканале стартует масштабное реалити-шоу «Выжить в Дубае». В нем ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей участникам предстоит полностью окунуться в завораживающий и безжалостный мир пустыни и пройти все испытания, которые им готовят пески.
Ведущие шоу — Павел Воля и Ляйсан Утяшева — впервые работают в паре! Среди звезд, бросивших вызов пустыне: актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, комик Тимур Батрутдинов. Им предстоит соревноваться с участниками из народа, имена которых совсем скоро узнает вся страна.
Стоит добавить, что «Выжить в Дубае» не имеет аналогов в мире телешоу — это не франшиза и не адаптация. Формат проекта полностью разработан командой российского холдинга «Газпром-Медиа». Идея родилась у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, когда они заблудились в дубайской пустыне. Проведя время вдвоем за разговорами, обсуждениями и огромным желанием не сгореть на солнце, звездная пара придумала проект, который поддержал канал ТНТ.
Итак, под палящее солнце Дубая отправились звезды из мира кино, музыки, спорта и юмора, а также простые участники из народа. Одни привыкли к роскоши и бывают в Эмиратах чаще, чем в Подмосковье, другие же никогда не были за границей, а пустыню видели лишь на экране телевизора.
В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие отправятся выживать в кровожадную пустыню, победители — в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей — яхты, гоночные автомобили и бассейны. Проигравшим же нужно думать лишь о том, как выжить в жестокой пустыне.
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Игроки будут проходить командные испытания на выносливость, смекалку, логику, скорость. Тот, кто хуже остальных справится с заданием, отправится на испытание на вылет, после чего проигравший навсегда покидает проект. Создатели шоу обещают интриги, самые непредсказуемые повороты и решений, которые поменяют ход всей игры. Не обойдется и без романтических отношений между участниками.
«Даже по сравнению с самыми масштабными реалити-шоу, наше масштабнее в десять раз! — говорит Павел Воля. — Потому что во всех реалити люди заезжают в дом или локацию, и ее обживают. Мы же в нашем реалити обживали целый эмират под названием Дубай!»
«В нашем проекте огромное количество локаций, в которых проходили съемки: отели, гоночные треки, вертолетные площадки, воздушные шары, пляжи, пустыня. Пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы рассказать, что мы освоили за короткий период времени. Но то, что получилось по картинке, наполнению, движку — это большая телевизионная сказка».
«Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Она живет как женщина: по своим законам, и к ней нужен особый подход. Здесь не нужно сопротивляться, она не любит пустых споров. Она уважает мудрость и такт», — добавляет Ляйсан Утяшева.
«Хочу попросить нашего телезрителя довериться нам и смотреть. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!»
Премьера шоу «Выжить в Дубае» состоится на ТНТ 25 июня. Также все выпуски шоу будут доступны для просмотра на Rutube.