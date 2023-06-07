«Это будет большая телевизионная сказка!»: трансляция реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартует 25 июня

Итак, под палящее солнце Дубая отправились звезды из мира кино, музыки, спорта и юмора, а также простые участники из народа. Одни привыкли к роскоши и бывают в Эмиратах чаще, чем в Подмосковье, другие же никогда не были за границей, а пустыню видели лишь на экране телевизора.

В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие отправятся выживать в кровожадную пустыню, победители — в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей — яхты, гоночные автомобили и бассейны. Проигравшим же нужно думать лишь о том, как выжить в жестокой пустыне.

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Игроки будут проходить командные испытания на выносливость, смекалку, логику, скорость. Тот, кто хуже остальных справится с заданием, отправится на испытание на вылет, после чего проигравший навсегда покидает проект. Создатели шоу обещают интриги, самые непредсказуемые повороты и решений, которые поменяют ход всей игры. Не обойдется и без романтических отношений между участниками.

«Даже по сравнению с самыми масштабными реалити-шоу, наше масштабнее в десять раз! — говорит Павел Воля. — Потому что во всех реалити люди заезжают в дом или локацию, и ее обживают. Мы же в нашем реалити обживали целый эмират под названием Дубай!» «В нашем проекте огромное количество локаций, в которых проходили съемки: отели, гоночные треки, вертолетные площадки, воздушные шары, пляжи, пустыня. Пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы рассказать, что мы освоили за короткий период времени. Но то, что получилось по картинке, наполнению, движку — это большая телевизионная сказка».

«Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Она живет как женщина: по своим законам, и к ней нужен особый подход. Здесь не нужно сопротивляться, она не любит пустых споров. Она уважает мудрость и такт», — добавляет Ляйсан Утяшева. «Хочу попросить нашего телезрителя довериться нам и смотреть. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!»

Премьера шоу «Выжить в Дубае» состоится на ТНТ 25 июня. Также все выпуски шоу будут доступны для просмотра на Rutube.