Первый канал покажет места силы и женщин Горного Алтая

Ведущая Первого канала Ирина Муромцева, однажды побывав на Алтае, влюбилась в этот красивейший край всей душой. И в 2022 году она сняла свой дебютный фильм «Женщины Алтая».

Четыре героини картины живут в разных уголках Горного Алтая, каждая из них накрепко связала с ним свою судьбу. Он не только помог им найти путь к себе, но и дал возможность помогать другим. Наталья Шичкова живет на Телецком озере, Марина Тихтонова – в Каракольской долине, Светлана Шилова – на широких берегах Катуни, Раиса Кучуганова – в Уймонской долине у подножия горы Белухи.

«Лучших проводников к местам силы трудно себе представить. И они действительно к ним отведут, – рассказывает Муромцева. – Их искренность, честность, прежде всего с собой, их видение мира и неразрывная связь с этой землей целительны, как и сам Алтай. Это важное путешествие, которое начнется у каждого с первой минуты этого фильма. А после него вы уже станете немножко другими».

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Смотрите проект «Женщины Алтая» на Первом канале - 12 июня в 23:45.