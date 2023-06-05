На канале «Пятница!» стартовала неделя фильмов Тарковского

5 июня на канале «Пятница!» стартует интеллектуальный проект «Полночь», в рамках которого по ночам будет транслироваться авторское художественное и документальное кино со всего мира. Первая неделя посвящена творчеству Андрея Тарковского.

5 июня — «Иваново детство». Дебютный фильм Тарковского. Картина получила «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции. Изначально картиной занимался другой режиссер, однако после неудачно отснятого материала фильм был передан в работу Тарковскому, который отснял его заново при полном отказе от предыдущей концепции. После выхода ленты в прокат о Тарковском узнали во всем мире.

6 июня — «Андрей Рублев». Картина входит в список 100 лучших фильмов мирового кинематографа. Мировую известность она получила после победы на Каннском фестивале в 1969 году. Фильм — хрестоматийный набор выдающихся актерских работ. Его считают кинодебютом актера Анатолия Солоницына, ставшего с тех пор постоянным членом «команды» Тарковского. Через Анатолия режиссер показал, что шедевры Рублева создавались не благодаря, а вопреки жестокости века и человеческих сердец.

7 июня — «Солярис». Картина входит в число величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа. За эту ленту режиссер получил гран-при на Каннском фестивале 1972 года. Любопытно, что фильм стал причиной ссор автора романа Станислава Лема и самого Тарковского. В частности, писатель утверждал, что режиссер снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание».

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