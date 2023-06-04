ТНТ набирает участников в новое шоу, где нужно спародировать звезду

Канал ТНТ объявил кастинг в новое развлекательное шоу для всей семьи «Ярче звезд». Телевизионщики ищут талантливых вокалистов, пародист и артистичных людей старше 18 лет.

«В этом проекте любой может перевоплотиться в своего любимого исполнителя, а тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит внушительный денежный приз», - говорится в анонсе проекта.

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Для участия в шоу кандидату необходимо записать два видео: рассказ о себе и видео-визитку на 1–1,5 минуты с демонстрацией вокальных данных в образе своего кумира и без образа.

Подробности – на сайте телеканала.