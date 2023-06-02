Один человек решает судьбу лагеря: в шоу «Новые звезды в Африке» впервые сложилась уникальная ситуация

Шоу «Новые звезды в Африке» приближается к своему финалу. В лагере не осталось коалиций, есть лишь пять претендентов на победу, каждый из которых готов пойти на все, чтобы получить приз в 5 миллионов рублей. Мария Погребняк, Денис Лебедев, Игорь Ознобихин, Александр Степанов и Наталья Бардо — только один из них закончит игру победителем.

Но пока у участников проекта более приземленные задачи: заработать как можно больше монет, чтобы вкусно и плотно пообедать. В новом выпуске на испытание отправятся Игорь Ознобихин и Александр ST. Но смогут ли два сильных игрока правильно распределить роли и умерить собственное эго, чтобы их товарищи не остались без пропитания?

В этот раз звездам придется преодолевать себя физически: только от их подготовки будет зависеть, что всему лагерю достанется на обед.