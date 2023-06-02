Один человек решает судьбу лагеря: в шоу «Новые звезды в Африке» впервые сложилась уникальная ситуация

Шоу «Новые звезды в Африке» приближается к своему финалу. В лагере не осталось коалиций, есть лишь пять претендентов на победу, каждый из которых готов пойти на все, чтобы получить приз в 5 миллионов рублей. Мария Погребняк, Денис Лебедев, Игорь Ознобихин, Александр Степанов и Наталья Бардо — только один из них закончит игру победителем.
Но пока у участников проекта более приземленные задачи: заработать как можно больше монет, чтобы вкусно и плотно пообедать. В новом выпуске на испытание отправятся Игорь Ознобихин и Александр ST. Но смогут ли два сильных игрока правильно распределить роли и умерить собственное эго, чтобы их товарищи не остались без пропитания?
В этот раз звездам придется преодолевать себя физически: только от их подготовки будет зависеть, что всему лагерю достанется на обед.
А в это время Мария Погребняк и Наталья Бардо думают, как склонить Дениса Лебедева на свою сторону. И тут выяснилось, что боксер уже решил действовать по-своему.
«У меня есть один план по тому, как можно проголосовать. Мне сейчас пришла просто офигенная мысль. Но сейчас я вам ее не скажу. Озвучу уже при походе на иммунитет. Главное, что она справедливая. Вы же тут по справедливости поступаете?» — обратился Лебедев к остальным участникам.
«Удивительно. Денис и интриги. Интересно, Денис, что ты задумал? Неужели ты хочешь сам пойти на испытание и предлагаешь нам самим за тебя проголосовать? Или ты задумал что-то более коварное?» — прокомментировала Мария Погребняк.
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Голосование получилось весьма интригующим. Поскольку в лагере осталось всего пять человек, сходу определить двух участников, которые отправятся на испытание на вылет, не удалось. Раньше такого в Африке не случалось.
«У нас было много церемоний, но такое у нас впервые. Чтобы один человек решал судьбу всего лагеря», — отметила ведущая проекта Ольга Бузова.
Кто же прошел дальше и стал полуфиналистом?
Смотрите шоу «Новые звезды в Африке» — 4 июня в 19:00 на канале ТНТ.