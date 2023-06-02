На Маврикии рожают рано и едят ананасы с перцем

Каждый житель Маврикия говорит минимум на трех языках: французском, креольском и английском. В государственных школах преподают на креольском, в частных — либо на английском, либо на французском, причем обучают детей носители языка.
В частных наказывать, бить детей не принято. А вот в простых деревенских учитель запросто может отвесить подзатыльник или стукнуть ученика по рукам — это нормально. Все стараются отдать детей в частную школу — это залог безбедной жизни в последствии. Частные школы стоят от 110 до 550 долларов в месяц.
Если хочется вкусно поесть, иди на рынок, сказали мне. Я пошла и попробовала местный десерт: ананас, вымоченный в уксусе и политый соусом из перца чили. Одновременно кислый и соленый. Признаюсь, десерт я не одолела, отдала своему оператору.
Маврикий — практически безопасное место, карманников на острове нет, бояться некого, за исключением, может, летучих мышей, их там как у нас воробьев.
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Десять процентов острова засажено чаем, его экспортируют в 15 стран. Два главных товара на экспорт на Маврикии — чай и сахар. Однако местные не хотят работать на чайных плантациях, ведь за смену надо собрать 50–60 кг листьев, невзирая на дождь и солнце. За каждый килограмм работнику платят всего 66 центов, и за смену можно получить максимум 40 долларов. В общем, чай тут собирают работники, привезенные из Бангладеш.
На Маврикии рано становятся мамами. Десять процентов девочек рожают до 18 лет. Но 40-летние бабушки совсем не унывают. Молодым мамочкам тут помогают 5-звездные гостиницы, дважды в неделю они поставляют еду в центры помощи.
Очень востребованная и хорошо оплачиваемая профессия на Маврикии — это шеф-повар. Они зарабатывают до 2200 долларов в месяц, даже помощник повара получает 660 долларов, а это прилично. Маврикийская кухня интернациональна. Для них рис, паста, курица, креветки — это все свое, родное.
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