На Маврикии рожают рано и едят ананасы с перцем

Каждый житель Маврикия говорит минимум на трех языках: французском, креольском и английском. В государственных школах преподают на креольском, в частных — либо на английском, либо на французском, причем обучают детей носители языка.

В частных наказывать, бить детей не принято. А вот в простых деревенских учитель запросто может отвесить подзатыльник или стукнуть ученика по рукам — это нормально. Все стараются отдать детей в частную школу — это залог безбедной жизни в последствии. Частные школы стоят от 110 до 550 долларов в месяц.

Если хочется вкусно поесть, иди на рынок, сказали мне. Я пошла и попробовала местный десерт: ананас, вымоченный в уксусе и политый соусом из перца чили. Одновременно кислый и соленый. Признаюсь, десерт я не одолела, отдала своему оператору.

Маврикий — практически безопасное место, карманников на острове нет, бояться некого, за исключением, может, летучих мышей, их там как у нас воробьев.

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