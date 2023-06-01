В финале 11-го «Голоса» сойдутся четыре вокалистки

Вечером 2 июня Первый канал покажет в прямом эфире финал 11-го сезона вокального шоу «Голос».

В этот раз в шаге от победы оказались одни девушки. Именно из них зрителям предстоит выбрать победительницу при помощи свободного голосования в прямом эфире. На кону титул лучшего голоса страны.

Финалистки сезона:

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Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования будет перечислен в благотворительный фонд «Дети-бабочки», оказывающий помощь детям и взрослым с редкими генетическими заболеваниями кожи.

Ведущая проекта - Яна Чурикова.

Смотрите финал шоу «Голос» - 2 июня, в 21:45, на Первом канале.