«Обожаю Мишу!»: Марина Федункив дебютирует в шоу «Галустян+»

Вечером 2 июня на канале ТНТ выйдет свежий эпизод шоу «Галустян+». В новом выпуске зрителей ждут две яркие приглашенные звезды: финалистка конкурса «Мисс Россия – 2019» Елизавета Смолина и комедиантка Марина Федункив.
Последняя сыграет роль Елизаветы Карповны – сотрудницы запретительного ведомства, которая разбирается с «отравляющими мозг» соцсетями и обязательно хочет что-нибудь запретить.
«Я в восторге от шоу «Галустян+»! – говорит Федункив. – Мишу я обожаю еще со времен КВН, а «Нашу Рашу» считаю одним из лучших юмористических проектов на ТВ. «Галустян+» – это театр одного актера, бенефис Миши. Мы – приглашенные артисты – имеем уникальную возможность погреться в лучах его харизмы и таланта. Если однажды получится повторить – буду счастлива. А пока с нетерпением жду премьеру эпизода с моим участием».
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У героев Галустяна жизнь бьет ключом: Бородач перепутал похмелье с аллергией на цветы; сержанты ДПС обобрали доставщика роллов и за это жестоко поплатились; а коллекторы Саня и Валерик пошли за деньгами, но попали в квартиру, выбраться из которой – та еще задачка.
Ну а Жорик Вартанов попытается соблазнить гостью телестудии – финалистку конкурсов красоты Елизавету Смолину.
«У меня такое чувство, что я не на интервью, а в зоопарк пришла – бабуин сидит напротив и обтекает», – прокомментировала ситуацию девушка.
Смотрите новый выпуск юмористического шоу «Галустян+» — 2 июня, в 22:00, на канале ТНТ.