«Обожаю Мишу!»: Марина Федункив дебютирует в шоу «Галустян+»

Вечером 2 июня на канале ТНТ выйдет свежий эпизод шоу «Галустян+». В новом выпуске зрителей ждут две яркие приглашенные звезды: финалистка конкурса «Мисс Россия – 2019» Елизавета Смолина и комедиантка Марина Федункив.

Последняя сыграет роль Елизаветы Карповны – сотрудницы запретительного ведомства, которая разбирается с «отравляющими мозг» соцсетями и обязательно хочет что-нибудь запретить.

«Я в восторге от шоу «Галустян+»! – говорит Федункив. – Мишу я обожаю еще со времен КВН, а «Нашу Рашу» считаю одним из лучших юмористических проектов на ТВ. «Галустян+» – это театр одного актера, бенефис Миши. Мы – приглашенные артисты – имеем уникальную возможность погреться в лучах его харизмы и таланта. Если однажды получится повторить – буду счастлива. А пока с нетерпением жду премьеру эпизода с моим участием».