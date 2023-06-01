«Не интервью, а зоопарк!»: Жорик Вартанов попытается очаровать королеву красоты в шоу «Галустян+»

У других героев Галустяна жизнь тоже бьет ключом: Бородач перепутал похмелье с аллергией на цветы; сержанты ДПС обобрали доставщика роллов и за это жестоко поплатились; а коллекторы Саня и Валерик пошли за деньгами, но попали в квартиру, выбраться из которой – та еще задачка.

Смотрите новый выпуск юмористического шоу «Галустян+» — 2 июня, в 22:00, на канале ТНТ.