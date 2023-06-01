«Не интервью, а зоопарк!»: Жорик Вартанов попытается очаровать королеву красоты в шоу «Галустян+»

Вечером 2 июня на канале ТНТ выйдет свежий эпизод шоу «Галустян+». В новом выпуске зрителей ждет яркая приглашенная звезда - финалистка конкурса «Мисс Россия – 2019» Елизавета Смолина. Девушка пришла на интервью в «Сев-Кав TV».
Жорик Вартанов попытался соблазнить гостью телестудии и вылил на себя флакон одеколона. Получится ли у него привлечь внимание красавицы?
«У меня такое чувство, что я не на интервью, а в зоопарк пришла – бабуин сидит напротив и обтекает», – прокомментировала ситуацию девушка.
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У других героев Галустяна жизнь тоже бьет ключом: Бородач перепутал похмелье с аллергией на цветы; сержанты ДПС обобрали доставщика роллов и за это жестоко поплатились; а коллекторы Саня и Валерик пошли за деньгами, но попали в квартиру, выбраться из которой – та еще задачка.
Смотрите новый выпуск юмористического шоу «Галустян+» — 2 июня, в 22:00, на канале ТНТ.