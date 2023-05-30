Кто станет лучшей женой России: стартует новое шоу по следам проекта «Четыре свадьбы»

1 июня на канале «Пятница!» стартует новая премьера от создателей шоу «Четыре свадьбы» – реалити «Четыре жены». Пары отгуляли свои свадьбы и даже определили, чье торжество было лучше. Но устроить свадьбу – это только начало. Теперь те же девушки вновь вступят в борьбу, чтобы выяснить, кто из них лучшая жена.
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По правилам нового шоу в каждом выпуске принимают участие четыре женщины из проекта «Четыре свадьбы» – разные по характеру, профессии и взглядам на построение семьи. Соперницы посетят дома друг друга и оценят участниц по нескольким критериям: хозяйственность (чистота, уют, кулинарные таланты), самореализация (работа, увлечения, досуг), а также взаимоотношения с мужем.
Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз в семейный бюджет, а также звание лучшей жены России. Всего в сезоне приняло участие 40 девушек: самой младшей из них – 19 лет, самой старшей – 45.
Не пропустите премьеру шоу «Четыре жены» на канале «Пятница!» - 1 июня в 19:00.