Кто станет лучшей женой России: стартует новое шоу по следам проекта «Четыре свадьбы»

По правилам нового шоу в каждом выпуске принимают участие четыре женщины из проекта «Четыре свадьбы» – разные по характеру, профессии и взглядам на построение семьи. Соперницы посетят дома друг друга и оценят участниц по нескольким критериям: хозяйственность (чистота, уют, кулинарные таланты), самореализация (работа, увлечения, досуг), а также взаимоотношения с мужем.

Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз в семейный бюджет, а также звание лучшей жены России. Всего в сезоне приняло участие 40 девушек: самой младшей из них – 19 лет, самой старшей – 45.

Не пропустите премьеру шоу «Четыре жены» на канале «Пятница!» - 1 июня в 19:00.