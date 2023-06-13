Сколько продуктов закупают в шоу «Кондитер. Дети» и что делают с проигравшими участниками

С 13 июня на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон проекта «Кондитер. Дети». А это значит, что юные кулинары будут снова удивлять зрителей своими кондитерскими шедеврами.
Какие сюрпризы ожидают зрителей шоу? Чтобы ответить на этот вопрос, Teleprogramma.pro поговорила с продюсерами «Студии Пятницы» - продакшн-центра, который снимает проект «Кондитер.Дети».
«Заявок на базе телеканала оказалось более тысячи»
- Как проходил кастинг в шоу «Кондитер. Дети»? Какие этапы отбора?
- Информация о кастинге размещалась на сайте и в социальных сетях «Пятницы!», мы давали объявления в кондитерские и кулинарные школы.
Желающие присылали фото своих кулинарных шедевров и записывали видеовизитки, а кастинг-менеджеры отбирали среди авторов интересных работ самых харизматичных детей.
- Сколько юных участников подавали заявки для участия в шоу? Из каких городов?
- Мы получили больше 1600 заявок со всей России — от Калининграда до Владивостока. Есть участники и из Беларуси.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Кадр из шоу «Кондитер. Дети». Фото: телеканал «Пятница!»
- Сколько лет самому младшему и старшему участнику?
- Самому младшему 6 лет, самому старшему - 15.
«Родители рады любому результату»
- Сколько примерно продуктов закупается для каждого выпуска? И где они закупаются?
- Продукты для шоу закупаются техническим су-шефом проекта (закупка производится у надежного, проверенного поставщика, который обеспечивает сырьем большинство кулинарных шоу).
Наименование продуктов и объем рассчитываются исходя из количества участников и с учетом возможного «брака», так как зачастую у детей во время готовки что-то не получается.
Ниже примерный список продуктов:
Яйцо куриное (мытое) - 500 шт.
Мука «Макфа» - 20 кг.
Сахарный песок по 1 кг - 20 шт.
Какао Экстра алкализованное - 1 пачка
Какао Extra brute - 1 кг.
Сливочное масло 82,5 % по 450 грамм - 20 пачек
Мед цветочный - 2 банки по 500 грамм
Сгущенка «Рогачев» (мягкая упаковка) по 300 грамм - 20 шт.
Вареная сгущенка «Рогачев» (мягкая упаковка) по 300 грамм - 20 шт.
Ванильный сахар - 5 кг.
«Маскарпоне» - 20 пачек
Клубничный джем «Махеев» (мягкая упаковка) по 300 грамм - 10 шт.
Малиновый джем «Махеев» (мягкая упаковка) по 300 грамм -10 шт.
Шоколад темный «Калебао» №811 - 10 кг.
Шоколад белый «Калебао» W2 - 10 кг.
Миндальные лепестки - 500 гр.
Кокосовая стружка - 1 кг.
Сливки 33% «Петмол» по 1л - 20 шт.
Молоко 3,2 % «Промилкер» - 20 л.
Сметана «Простоквашино» 30% - 15 шт.
Водка «Талка» - 1 бутылка
Разрыхлитель Dr Oetker - 30 шт.
Сода пищевая
Сахарная пудра - по 5 кг.
Творожный сыр «Креметте» - 10 шайб по 2,5 кг.
Ванильный экстракт
Сусальное золото книжка
Кандурин золото
Кандурин серебро
Изомальт - 2 кг.
Манго - 10 шт.
Банан - 3 кг.
Ежевика свежая - 1 кг.
Малина свежая - 1 кг.
Клубника свежая - 3 кг.
Голубика свежая 1,5 кг.
Мята свежая мелкая - 100 г.
Пюре Манго - 2 кг.
Пюре Малины - 2 кг.
Пюре Маракуйи - 2 кг.
Пюре Клубники - 2 кг.
Мед Гречишный - 1 кг.
Лимоны - 2 кг.
Творог 9% - 2 кг.
Вишня см. без кости - 2 кг.
Морковь мытая - 3 кг.
Черника см. - 2 кг.
Клубника см. - 2 кг.
Малина см. - 2 кг.
Агар-агар - 1 б..
Мастика белая - 20 кг.
Кефир - 4 л.
Кадр из шоу «Кондитер. Дети». Фото: телеканал «Пятница!»
- Сталкивались ли вы с родителями, недовольными результатами ребенка? Если да, то можете рассказать?
- Таких ситуаций не было. Все родители по-максимуму поддерживают детей и рады любому результату.
Тот факт, что их ребенок прошел большой отбор и принял участие в проекте — уже предмет их гордости.