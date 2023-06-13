Сколько продуктов закупают в шоу «Кондитер. Дети» и что делают с проигравшими участниками

С 13 июня на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон проекта «Кондитер. Дети». А это значит, что юные кулинары будут снова удивлять зрителей своими кондитерскими шедеврами.

Какие сюрпризы ожидают зрителей шоу? Чтобы ответить на этот вопрос, Teleprogramma.pro поговорила с продюсерами «Студии Пятницы» - продакшн-центра, который снимает проект «Кондитер.Дети».

«Заявок на базе телеканала оказалось более тысячи»

- Как проходил кастинг в шоу «Кондитер. Дети»? Какие этапы отбора?

- Информация о кастинге размещалась на сайте и в социальных сетях «Пятницы!», мы давали объявления в кондитерские и кулинарные школы.

Желающие присылали фото своих кулинарных шедевров и записывали видеовизитки, а кастинг-менеджеры отбирали среди авторов интересных работ самых харизматичных детей.

- Сколько юных участников подавали заявки для участия в шоу? Из каких городов?

- Мы получили больше 1600 заявок со всей России — от Калининграда до Владивостока. Есть участники и из Беларуси.

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