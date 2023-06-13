Сколько продуктов закупают в шоу «Кондитер. Дети» и что делают с проигравшими участниками

Кадр из шоу «Кондитер. Дети». Фото: телеканал «Пятница!»  

Продюсер проекта рассказал о том, сколько детей участвовало в кастинге, и как родители участников переживали их неудачи.

С 13 июня на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон проекта «Кондитер. Дети». А это значит, что юные кулинары будут снова удивлять зрителей своими кондитерскими шедеврами.

Какие сюрпризы ожидают зрителей шоу? Чтобы ответить на этот  вопрос, Teleprogramma.pro поговорила с продюсерами «Студии Пятницы» - продакшн-центра, который снимает проект «Кондитер.Дети». 

«Заявок на базе телеканала оказалось более тысячи»

- Как проходил кастинг в шоу «Кондитер. Дети»? Какие этапы отбора?

-  Информация о кастинге размещалась на сайте и в социальных сетях «Пятницы!», мы давали объявления в кондитерские и кулинарные школы.

Желающие присылали фото своих кулинарных шедевров и записывали видеовизитки, а кастинг-менеджеры отбирали среди авторов интересных работ самых харизматичных детей.  

- Сколько юных участников подавали заявки для участия в шоу? Из каких городов?

-  Мы получили больше 1600 заявок со всей России — от Калининграда до Владивостока. Есть участники и из Беларуси. 

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Кадр из шоу «Кондитер. Дети». Фото: телеканал «Пятница!»  

- Сколько лет самому младшему и старшему участнику?

- Самому младшему 6 лет, самому старшему - 15.

«Родители рады любому результату»

- Сколько примерно продуктов закупается для каждого выпуска? И где они закупаются?

- Продукты для шоу закупаются техническим су-шефом проекта (закупка производится у надежного, проверенного поставщика, который обеспечивает сырьем большинство кулинарных шоу).

Наименование продуктов и объем рассчитываются исходя из количества участников и с учетом возможного «брака», так как зачастую у детей во время готовки что-то не получается.

Ниже примерный список продуктов:

Яйцо куриное (мытое) - 500 шт. 

Мука «Макфа» - 20 кг. 

Сахарный песок по 1 кг - 20 шт. 

Какао Экстра алкализованное - 1 пачка

Какао Extra brute - 1 кг.

Сливочное масло 82,5 % по 450 грамм - 20 пачек

Мед цветочный - 2 банки по 500 грамм  

Сгущенка «Рогачев» (мягкая упаковка) по 300 грамм - 20 шт.

Вареная сгущенка «Рогачев» (мягкая упаковка) по 300 грамм - 20 шт.

Ванильный сахар - 5 кг.

«Маскарпоне» - 20 пачек

Клубничный джем «Махеев» (мягкая упаковка) по 300 грамм - 10 шт.

Малиновый джем «Махеев» (мягкая упаковка) по 300 грамм -10 шт.

Шоколад темный «Калебао» №811 - 10 кг.

Шоколад белый «Калебао» W2 - 10 кг.

Миндальные лепестки - 500 гр.

Кокосовая стружка - 1 кг.

Сливки 33% «Петмол» по 1л - 20 шт.

Молоко 3,2 % «Промилкер» - 20 л.

Сметана «Простоквашино» 30% - 15 шт.

Водка «Талка» - 1 бутылка 

Разрыхлитель Dr Oetker - 30 шт.

Сода пищевая

Сахарная пудра - по 5 кг.

Творожный сыр «Креметте» - 10 шайб по 2,5 кг.

Ванильный экстракт

Сусальное золото книжка

Кандурин золото

Кандурин серебро

Изомальт - 2 кг.

Манго - 10 шт.

Банан - 3 кг.

Ежевика свежая - 1 кг.

Малина свежая - 1 кг.

Клубника свежая - 3 кг.

Голубика свежая 1,5 кг.

Мята свежая мелкая - 100 г. 

Пюре Манго - 2 кг. 

Пюре Малины - 2 кг. 

Пюре Маракуйи - 2 кг.   

Пюре Клубники - 2 кг. 

Мед Гречишный - 1 кг.

Лимоны - 2 кг.

Творог 9% - 2 кг.

Вишня см. без кости - 2 кг.

Морковь мытая - 3 кг.

Черника см. - 2 кг. 

Клубника см. - 2 кг.

Малина см. - 2 кг.

Агар-агар - 1 б.. 

Мастика белая - 20 кг.  

Кефир - 4 л. 

 

Кадр из шоу «Кондитер. Дети». Фото: телеканал «Пятница!»    

- Сталкивались ли вы с родителями, недовольными результатами ребенка? Если да, то можете рассказать?

- Таких ситуаций не было. Все родители по-максимуму поддерживают детей и рады любому результату.

Тот факт, что их ребенок прошел большой отбор и принял участие в проекте — уже предмет их гордости.

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