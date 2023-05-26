«Жизнь своих» отправилась в край оленей и шаманов

В новом выпуске тревел-шоу «Жизнь своих» зрителям покажут республику Тыва - самый центр Азии.
«Здесь горы граничат с бескрайними степями, а непроходимая тайга с песчаными дюнами. Это край кочевников, шаманов, буддизма», - говорит ведущий-путешественник Евгений Кривцов.
Он побывал в гостях у потомственного чабана Орлана Мангуша и разузнал, как тот следит за стадом в 700 голов. Чабаны разбивают стоянку там, где останавливается стадо. И возводят свой временный походный дом – юрту. Уклад жизни на чабанской стоянке остался таким же, как и был сто лет назад. Каждого гостя женщины встречают чаем с солью и молоком. Когда гости входят в юрту, они проходят в левую часть, правая часть считается хозяйской.
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Кривцов прокатился на самых южных северных оленях и отведал горячий хан, а еще попробовал выучить тувинский язык, побывал в самом большом в России буддийском храме, познакомился с местными шаманскими традициями, научился устрашающему танцу орла и сразился с двукратным чемпионом Тывы по национальной борьбе хуреш.
«Если бы я жил в Тыве, то обязательно завел бы стадо оленей и не простых, а ездовых. С детства увлекся бы национальной борьбой. Полученные травмы лечил бы у шамана. Мог бы стать чабаном и круглый год кочевать вместе с яками и овцами. А, возможно, сделал бы карьеру как певец горлового пения», - подвел итог своего путешествия Евгений.
Смотрите шоу «Жизнь своих» в воскресенье, 28 мая, в 10:15 на Первом канале.