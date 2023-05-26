«Жизнь своих» отправилась в край оленей и шаманов

Кривцов прокатился на самых южных северных оленях и отведал горячий хан, а еще попробовал выучить тувинский язык, побывал в самом большом в России буддийском храме, познакомился с местными шаманскими традициями, научился устрашающему танцу орла и сразился с двукратным чемпионом Тывы по национальной борьбе хуреш.

«Если бы я жил в Тыве, то обязательно завел бы стадо оленей и не простых, а ездовых. С детства увлекся бы национальной борьбой. Полученные травмы лечил бы у шамана. Мог бы стать чабаном и круглый год кочевать вместе с яками и овцами. А, возможно, сделал бы карьеру как певец горлового пения», - подвел итог своего путешествия Евгений.

Смотрите шоу «Жизнь своих» в воскресенье, 28 мая, в 10:15 на Первом канале.