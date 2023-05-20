Бородина о «Доме-2»: «Как бы мы не пытались вывести на хорошую волну, это не получалось»

Популярной телеведущей Ксении Бородиной напомнили первые годы работы на проекте «Дом-2» и спросили, приходилось ли специально подливать масла в огонь скандалов участников шоу.

«Безусловно, подлив масла в огонь был. Не без этого, потому что это было интересно зрителям. Зрители сразу после этого начинали возмущаться и говорить: «Как это так, драка?!» Но рейтинги взлетали всегда. То есть, людям интересно подглядывать в окна других людей, но они делают вид, что неинтересно», - рассказала Ксения в интервью Марку Бартону.

«Когда было все тихо, гладко и спокойно, рейтинги падали - это было неинтересно. К сожалению, как бы мы не пытались вывести на хорошую волну, это не получалось. Были интересны именно драки. И куда бы я не пришла на интервью – разговор один: «Вот когда в «Доме-2» были драки…» Все вспоминают только это. Ни свадьбы, ни рождение детей, ни то, что мы в Книгу рекордов Гиннесса вошли, а именно драки».