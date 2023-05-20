На Маврикии все всегда опаздывают и не работают в дождь

Самая распространенная религия на Маврикии – это индуизм, а деньги называются рупиями. Потому что две трети населения острова – индийцы.
Остров Маврикий маленький, его можно объехать за два часа с севера на юг, но на нем есть абсолютно все: пляжи, леса с озерами и водопадами, потухшие вулканы, а также города с автомобильными пробками.
С детскими садами на острове туго. Записывать ребенка в сад приходится за два года до беременности! Я обратила внимание, что дети в детском саду держат руки за спиной во время ходьбы. Мне сказали, это для дисциплины. Выглядело странновато.
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Если на Маврикии ожидается самый обыкновенный дождь, то все школы, сады и университеты просто не работают. Дело в том, что дождь может принести ураган, а это уже проблема – как потом развезти сотни детей по домам.
У врачей на острове самые высокие зарплаты – до 3000 долларов в месяц. Для сравнения, уборщица в отеле получает 155 долларов. Воспитатель в детском саду - 440 долларов. Преподаватель в вузе – 880 долларов. Юристы со стажем – 1100 долларов.
На острове ничего не растет, кроме экзотических фруктов и сахарного тростника, поэтому еда в супермаркете стоит бешеных денег, ведь вся она привозная. К примеру, 200 граммов куриного филе стоит 2,2 доллара. Маврикий находится в тупике всех торговых путей, поэтому привезти сюда что-то – очень дорого, а некоторых товаров вообще нет.
Каждое воскресенье маврикийцы собираются своими большими семьями и идут на пикник на берег океана. Главное развлечение – это танцы! Сега – танец, который на острове знают все. Его движения похожи на работу по дому – стирку, уборку, глажку.
Заметила одну странность – на Маврикии опоздание считается нормой. Запланированный в ресторане день рождения может легко начаться на два-три часа позже, потому что половина официантов опоздает, а повар может вообще проспать. Местные могут не прийти на работу, только потому, что им не захотелось! Даже повышение зарплаты их не мотивирует. Увольнять таких сотрудников нет смысла – ты не найдешь других, либо придут точно такие же.
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