На Маврикии все всегда опаздывают и не работают в дождь

Самая распространенная религия на Маврикии – это индуизм, а деньги называются рупиями. Потому что две трети населения острова – индийцы.

Остров Маврикий маленький, его можно объехать за два часа с севера на юг, но на нем есть абсолютно все: пляжи, леса с озерами и водопадами, потухшие вулканы, а также города с автомобильными пробками.

С детскими садами на острове туго. Записывать ребенка в сад приходится за два года до беременности! Я обратила внимание, что дети в детском саду держат руки за спиной во время ходьбы. Мне сказали, это для дисциплины. Выглядело странновато.

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Если на Маврикии ожидается самый обыкновенный дождь, то все школы, сады и университеты просто не работают. Дело в том, что дождь может принести ураган, а это уже проблема – как потом развезти сотни детей по домам.

У врачей на острове самые высокие зарплаты – до 3000 долларов в месяц. Для сравнения, уборщица в отеле получает 155 долларов. Воспитатель в детском саду - 440 долларов. Преподаватель в вузе – 880 долларов. Юристы со стажем – 1100 долларов.