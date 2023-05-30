Как приготовить чипсы из куриного филе: чем удивит шоу «Секреты на кухне»

На телеканале «Пятница!» стартовало новое кулинарное шоу «Секреты на кухне». Проект расскажет зрителям необычные факты об обычных продуктах и покажет, как приготовить из них произведения гастрономического искусства.

Все блюда, которые создаются в рамках шоу — с неожиданным поворотом, сюрпризом и оригинальным прочтением. Ведущие показывают, что то, что кажется недоступным для приготовления дома, на самом деле можно сделать и в домашних условиях.

Кстати, шоу ведут увлеченные кулинары и гурманы: профессиональные кондитеры Нина Тарасова и Ольга Вашурина, гастроэнтузиаст Вадим Абрамов, шеф- повар Илья Захаров, топ-менеджер и кондитер Николай Гагарин, а также самый популярный фуд-блогер России Камилла Дмитриева.