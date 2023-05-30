Как приготовить чипсы из куриного филе: чем удивит шоу «Секреты на кухне»

На телеканале «Пятница!» стартовало новое кулинарное шоу «Секреты на кухне». Проект расскажет зрителям необычные факты об обычных продуктах и покажет, как приготовить из них произведения гастрономического искусства.
Все блюда, которые создаются в рамках шоу — с неожиданным поворотом, сюрпризом и оригинальным прочтением. Ведущие показывают, что то, что кажется недоступным для приготовления дома, на самом деле можно сделать и в домашних условиях.
Кстати, шоу ведут увлеченные кулинары и гурманы: профессиональные кондитеры Нина Тарасова и Ольга Вашурина, гастроэнтузиаст Вадим Абрамов, шеф- повар Илья Захаров, топ-менеджер и кондитер Николай Гагарин, а также самый популярный фуд-блогер России Камилла Дмитриева.
Они не просто готовят повседневные блюда - макароны, картофель, капусту, индейку, хлеб – необычным способом, а совершают кулинарные открытия. И вдохновляют на «вкусные подвиги» и телевизионную аудиторию.
Так, зрители увидят, как приготовить чипсы из куриного филе и «летающую» пасту, как подарить новую жизнь продуктам, как добиться ресторанной подачи дома, а также познакомятся с авторскими рецептами и лайфхаками.
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Кадр из шоу «Секреты на кухне». Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
В каждом выпуске ведущим будут помогать готовить как именитые шефы, так и звезды шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Митя Фомин, Настасья Самбурская, Анита Цой, Алена Яковлева, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Роман Каграманов, Регина Тодоренко и другие.
Смотрите шоу «Секреты на кухне» на телеканале «Пятница!» с понедельника по четверг в 23.00