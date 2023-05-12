Где в России найти Дом бобра и кусочек Дикого Запада

Утром 13 мая тревел-шоу «Поехали!» пригласит зрителей Первого канала исследовать Воронежскую область.
В региональном центре путешественники Мария Осадник и Евгений Покровский прогулялись по сосновому парку «Дельфин», поднялись на точную копию первого линейного корабля «Гото Предистанция», а затем зашли на местный рынок и попробовали себя в роли фермеров.
Также они полетали над Воронежским водохранилищем на троллее и заглянули на старейший в России Хреновской конный завод, где была выведена одна из самых известных пород – Орловский рысак.
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В Воронежском биосферном заповеднике ведущие пересели с лошадей на единственный в мире бобромобиль, чтобы добраться до Бобронариума и интерактивного музея «Дом бобра».
В природном парке «Белый колодец» Осадник и Покровский окунулись в антураж Дикого Запада, поиграв в ковбоев в расположенном рядом вестерн-городке.
«Особой статью выделяется Воронеж – колыбель русского военно-морского флота. Прям ощущается дух петровского времени, – рассказала Мария. – В Воронежской области мы увидели необычайной красоты соборы и храмы, интересную природу – меловые горы и пещеры».
Смотрите тревел-шоу «Поехали!» — по субботам, в 10:15, на Первом канале.