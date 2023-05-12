Жанна Бадоева прокатилась по рынку в тележке

Все знают, что в Ташкенте очень жарко, однако этой зимой, к примеру, температура опускалась до -22! Было очень много снега, патрульные постоянно выезжали на вызовы и вытаскивали из сугробов застрявшие автомобили. Вот тебе и ташкентская жара.
Ташкентский рынок такой огромный, что на нем прижилась услуга извозчика с тележкой. В тележку можно сложить все свои покупки и даже сесть самому, если ножки вдруг устали. Я не преминула воспользоваться этой милой услугой, прокатилась по рынку с ветерком. Зарабатывают извозчики в районе 25 долларов в сутки.
Побывав в местной государственной школе, я была шокирована. Это просто космос, у школьников есть абсолютно все, о чем только можно мечтать, даже свой планетарий. И все бесплатное. Ответственно заявляю, что бюджетная узбекская школа была упакована куда лучше, чем многие частные в богатых странах.
Очень популярен среди мужского населения кураш — национальный вид спорта, разновидность борьбы. Бороться можно только стоя, любые болевые и удушающие приемы запрещены. Именно в кураш принято приводить практически всех мальчиков с самого детства. Любопытно, что борцов часто приглашают выступать на свадьбах — это часть их заработка.
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Дарить или строить детям дом, после того, как они поженились — это традиция. И только старший сын остается жить с родителями. В Узбекистане по-прежнему именно родители находят пару для замужества или женитьбы, и молодежь слову старших не перечит. Устои крепки: муж в семье главный, он все решает, однако он и зарабатывает. А жена следит за хозяйством, ну и за детьми, здесь по-прежнему принято заводят по пять детей минимум.
Разводы в Узбекистане большая редкость. Девушке после развода очень трудно найти новую пару. Ведь именно женщина считается хранительницей очага, то есть, вина за развод ложится на нее почти полностью. А если она одну семью не уберегла, то не факт, что убережет другую.
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