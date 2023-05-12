Жанна Бадоева прокатилась по рынку в тележке

Все знают, что в Ташкенте очень жарко, однако этой зимой, к примеру, температура опускалась до -22! Было очень много снега, патрульные постоянно выезжали на вызовы и вытаскивали из сугробов застрявшие автомобили. Вот тебе и ташкентская жара.

Ташкентский рынок такой огромный, что на нем прижилась услуга извозчика с тележкой. В тележку можно сложить все свои покупки и даже сесть самому, если ножки вдруг устали. Я не преминула воспользоваться этой милой услугой, прокатилась по рынку с ветерком. Зарабатывают извозчики в районе 25 долларов в сутки.

Побывав в местной государственной школе, я была шокирована. Это просто космос, у школьников есть абсолютно все, о чем только можно мечтать, даже свой планетарий. И все бесплатное. Ответственно заявляю, что бюджетная узбекская школа была упакована куда лучше, чем многие частные в богатых странах.

Очень популярен среди мужского населения кураш — национальный вид спорта, разновидность борьбы. Бороться можно только стоя, любые болевые и удушающие приемы запрещены. Именно в кураш принято приводить практически всех мальчиков с самого детства. Любопытно, что борцов часто приглашают выступать на свадьбах — это часть их заработка.