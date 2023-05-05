Баста споет «Все для тебя» и «Не вешать нос, гардемарины!» на Первом канале

В ночь на 6 мая на Первом канале выйдет новый выпуск музыкального подкаста «Неформат», гостем которого стал рэпер Баста. Находясь в студии, артист поспорил с ведущими шоу Кариной Кросс и Антоном Лаврентьевым, а также исполнил хиты Александра Серова, Стаса Михайлова и Дмитрия Харатьяна. Также он спел собственные песни «Сансара» и «Ты была права».

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А еще Баста представил нового артиста своего музыкального лейбла — Ивана Кургалина (финалиста седьмого сезона шоу «Голос. Дети»), а также сделал анонс своей второй книги детских сказок.

«У меня две дочери — Мария и Василиса. Когда они были помладше, то хотелось компенсировать то время, которое я с ними не проводил по причине рабочей загруженности, и что-то нужно было придумать. Я поставил себе план, что каждый вечер, приходя домой, рассказываю им сказку. Сочинял ее на ходу, потом выписал героев, потому что сам их все время путал. И получилось придумать такую героиню, которая реально не похожа ни на кого: Бэлла — летучая мышка, которая спала вверх головой. Мы с женой выпустили книжку и получили столько откликов, что сейчас подумываю о продолжении этой истории», — сказал Василий Вакуленко, он же Баста.

Смотрите подкаст «Неформат» в ночном эфире Первого канала — 6 мая в 1:00.