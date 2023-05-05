«Поехали!» покажут зрителям город самоваров, оружия и красных фонарей

Тревел-шоу «Поехали!» посетило легендарную Тулу. Знакомство с этим городом Мария Осадник и Евгений Покровский начали с посещения кремля и прогулки по торговым рядам, где попробовали знаменитый тульский пряник и выяснили его секрет.

Затем путешественники побывали в Музее оружия и устроили вечерний променад по набережной красных фонарей — оказалось, есть в Туле и такое. Зашли в старую тульскую аптеку XVIII века, где на парфюмерном мастер-классе научились создавать оригинальные духи.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В деревне Вележево, что под Тулой, ведущим довелось подоить коз и сварить сыр. В Кондуках Осадник и Покровский были заворожены красотой Голубых озер и Романцевских гор. Разумеется, заглянули и в усадьбу «Ясная Поляна».

«Мы постарались передать весь колорит самоварной столицы России, города русских оружейников и, конечно же, родины самых вкусных пряников!» — рассказала Мария.

Смотрите тревел-шоу «Поехали!» — 6 мая в 10:15 на Первом канале.