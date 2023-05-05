Где пролегала «Линия Сталина»: «Жизнь своих» отправится по следам Великой Победы

Новый выпуск передачи «Жизнь своих» от 7 мая будет посвящен годовщине Великой Победы. Снимали его в Беларуси. Путешественник Евгений Кривцов побывал в Минском военном суворовском училище, национальном парке «Беловежская Пуща», Брестской крепости и других памятных местах.

Также он навестил ветеранов Великой Отечественной войны. Познакомился с 95-летним Геннадием Юшкевичем, который в те времена был подростком-разведчиком в партизанском отряде.

Одним из самых интересных объектов, которые посетила съемочная группа, стал исторический комплекс «Линия Сталина». Этот исторический объект восстановлен по документам и воспоминаниям очевидцев. Такой оборонительный комплекс существовал в реальности — он тянулся от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Наступая, гитлеровцы завязли здесь на несколько дней и потеряли множество танков и живой силы. Так «Линия Сталина» прославилась на весь мир. При этом в самом СССР это название никогда не использовали.

Бункеры, противотанковые орудия и казематы — все воссоздано с максимальной точностью. Покореженную и затонувшую технику реконструкторы находят по всей Беларуси до сих пор.

«Здесь, на «Линии Сталина», мы познакомились с замечательными людьми — отцом и сыновьями Якушевыми. Они разыскивают и реставрируют танки, самолеты и военные катера времен Великой Отечественной. И не просто восстанавливают внешний вид, они полностью возвращают технику к жизни», — говорит Евгений Кривцов.

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