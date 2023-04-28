Тибетские чаши, Белый старец и игра с костями: за чем стоит поехать в Бурятию

Тревел-шоу «Поехали!» продолжает путешествовать по Бурятии.

В новом выпуске (от 29 апреля) ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский посетили самый большой в республике буддийский монастырь и место паломничества — Иволгинский дацан. Они познакомились с уникальной бурятской медицинской практикой — звукотерапией тибетскими чашами. Эти бронзовые чаши используют для медитации, релаксации и религиозных обрядов.

Путешественники побывали в гостях у бурятского Деда Мороза. Белый старец (Сааган Убген) принял ведущих Первого канала в своей резиденции, расположенной в Этнографическом музее народов Забайкалья. В комплексе «Степной кочевник» Осадник и Покровский сыграли в национальную бурятскую и монгольскую игру «Шагай наадан». Кости в этой игре изготавливают из бараньих лодыжек. Раньше в нее играли не только ради развлечения, но и чтобы привлечь в свою жизнь благополучие и счастье.