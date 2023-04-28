Двойник Арианы Гранде и «молодой Дорохов»: чем порадует новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция»

Вечером 29 апреля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция». В этот раз в студии столкнутся команда Юлии Савичевой, которой будут помогать Айдар Гараев и Михаил Белянин, и команда Александра Панайотова с Ириной Мягковой и Олегом Верещагиным.
Правила остались прежними: используя лишь свою интуицию, каждая команда должна определить, кто из десяти незнакомцев великолепно поет, а кто только претворяется. Правда, в этом сезоне появилось нововведение: у участников есть шанс услышать реальный голос загадочных исполнителей еще до то того, как они начнут петь, — короткое предложение после записи с автотюном.
Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет перечислен в благотворительные фонды «Солнечный город» и «Вера». Зрители тоже могут проверить свою музыкальную интуицию вместе со звездами — для этого достаточно отсканировать QR-код с экрана и открыть приложение «ТНТ club».
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В десятке людей, выдающих себя за вокалистов, окажется немало интересных личностей. Один из них, например, напомнил участникам «Дорохова в лучшие годы» и рассмешил до слез. А второй оказался двойником Арианы Гранде и помог избавить Юлию Савичеву от зависимости.
Добавим, что в финальном раунде Савичева исполнила песню «Если в сердце живет любовь», а Панайотов — «Необыкновенную».
Смотрите шоу «Музыкальная интуиция» 29 апреля в 21:00 на канале ТНТ.