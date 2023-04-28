Жанна Бадоева в Узбекистане: «Плов в Ташкенте не просто блюдо, а важнейшая часть культуры»

Я была поражена, узнав, что существует более 60 видов плова. Для каждого праздника делается разный плов, в каждом городке есть свои отличия в готовке. Повар плова в Узбекистане — это отдельная профессия. Часто рецепты передаются из поколения в поколение. Готовить настоящий плов нужно 3,5 часа. Порция плова стоит два доллара. Уж чего я только не пробовала в своей жизни, но ташкентский свадебный плов потряс меня вкусом — натурально таял во рту. И еще мне сказали, что плов надо есть ложкой!

Узбеки считают, что кропотливость, размеренность и терпение — главные черты их характера. Местные жители открыты и легко доверяют друг другу. В международном рейтинге безопасности Узбекистан занимает 16-е место, а Италия, к примеру, только 61-е.

Трехкомнатная квартира в аренду в Ташкенте стоит 262 доллара. Для сравнения, повар плова зарабатывает около 960 долларов. Упаковка яиц из 15 штук стоит 3 доллара. Литр кефира — 1 доллар. Литр молока — 80 центов. Если есть свое жилье, то в Ташкенте можно прожить и на пенсию в 438 долларов. Город недорогой.