«Хореография была в номере Майкла Джексона, где приходилось двигать лапками»: IVAN – об образе Гусеницы в «Маске» и обидах на жюри

«Мы не показали, как в финале Гусеничка превращается в бабочку!»

Подробнее обо всем IVAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro

- Что еще не успели показать, но очень хотелось?

– Я очень переживал, что покину «Маску» примерно на третьем выпуске. А переживал я так потому, что в этом выпуске планировалась песня Le Temps des Cathedrales из мюзикла Notre-Dame de Paris. Я очень хотел ее спеть, она мне безумно нравится! Она звучала в третьем выпуске, а мы с Гусеницей прошли аж одиннадцать. Это победа из побед!

Мои ожидания оправдались очень много раз. Мы не показали, как в финале Гусеничка превращается в бабочку. Для Гусеницы это было необходимо и очень важно.

Но ничего страшного: крылья у нее еще появятся. А еще я должен был исполнить песню Николая Носкова «Я тебя люблю», Smells Like Teen Spirit «Нирваны», либо All For Love Брайана Адамса. Но этого, к сожалению, не произошло.