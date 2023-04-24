«Хореография была в номере Майкла Джексона, где приходилось двигать лапками»: IVAN – об образе Гусеницы в «Маске» и обидах на жюри

На шоу «Маска» раскрыли одного из самых добрых и голосистых персонажей. Оказалось, что под образом обаятельной Гусеницы скрывался певец IVAN (Александр Иванов). Его узнали Валерия и Алексей Воробьев. А услышав финальную песню IVANа из мюзикла «Собор Парижской Богоматери», Алексей практически не мог сдержать слез от нахлынувших эмоций. Добродушная Гусеница полюбилась как жюри, так и зрителям.
Своего героя IVAN ласково называет Гусеничкой. По словам артиста, ему на выбор предложили несколько костюмов, среди которых были Ворон и Дикобраз. Гусеницу выбрал не IVAN, а его директор Сергей Савин.
«Он сказал: «Иванов, а почему нет? Смотри, какая веселая, все сходится!» Я сначала как-то не представлял себя в ней, а потом понял, что это действительно отражение моего внутреннего мира – доброта, радость и открытость, - отметил певец.
- Что у IVAN на душе, то у Гусенички на языке. На сцене я забывал о повседневных делах и проблемах и превращался в своего персонажа. Кстати, всем советую: чтобы отвлечься от повседневных дел, время от времени превращайтесь в гусеничек …»
Жюри в шоу «Маска» испытали целую палитру эмоций, увидев IVANa в образе Гусеницы. Фото: телеканал НТВ
«Мы не показали, как в финале Гусеничка превращается в бабочку!»
Подробнее обо всем IVAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro
- Что еще не успели показать, но очень хотелось?
– Я очень переживал, что покину «Маску» примерно на третьем выпуске. А переживал я так потому, что в этом выпуске планировалась песня Le Temps des Cathedrales из мюзикла Notre-Dame de Paris. Я очень хотел ее спеть, она мне безумно нравится! Она звучала в третьем выпуске, а мы с Гусеницей прошли аж одиннадцать. Это победа из побед!
Мои ожидания оправдались очень много раз. Мы не показали, как в финале Гусеничка превращается в бабочку. Для Гусеницы это было необходимо и очень важно.
Но ничего страшного: крылья у нее еще появятся. А еще я должен был исполнить песню Николая Носкова «Я тебя люблю», Smells Like Teen Spirit «Нирваны», либо All For Love Брайана Адамса. Но этого, к сожалению, не произошло.
– Что стало самым сложным за время репетиций, выступлений?
– Сами репетиции сложными не были, потому что мне не ставили какую-то особенную хореографию. Хореография была в номере Майкла Джексона, где Гусеничке приходилось немного двигать лапками. Для меня же самым интересным и сложным стал поиск звука – чистого, кристального.
Чаще всего я пою с расщеплением, а перед музыкальными продюсерами и мной стояла задача избавиться от этого, чтобы меня не узнали сразу. Это было мегаувлекательно и огромное спасибо музыкальным продюсерам за их суперпрофессиональный подход!
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IVAN в образе Гусеницы. Фото: телеканал НТВ
- Случались ли на проекте какие-то форс-мажоры?
- Как-то раз у Гусеницы оторвалась нога и пришлось в срочном порядке чинить костюм. Благо, в команде проекта работают крутые профессионалы.
В остальном все было легко в общении и с костюмерами, и с танцорами, и с режиссерами. «Маска» – позитивное место, мне хотелось туда возвращаться.
– Включите ли вы песни из «Маски» в свой репертуар?
– Несколько песен обязательно включу. Думаю, что люди, которые придут на мой концерт, будут этого ждать, да и мне самому будет приятно исполнить что-то из репертуара Гусенички. Из уважения к ней. Кстати, мой ближайший концерт состоится 21 мая в «Мумий Тролль Music Bar».
- Нет ли обид на жюри?
– Обид нет, я нисколько не обижен за разоблачение.