«Хореография была в номере Майкла Джексона, где приходилось двигать лапками»: IVAN – об образе Гусеницы в «Маске» и обидах на жюри

На шоу «Маска» раскрыли одного из самых добрых и голосистых персонажей. Оказалось, что под образом обаятельной Гусеницы скрывался певец IVAN (Александр Иванов). Его узнали Валерия и Алексей Воробьев. А услышав финальную песню IVANа из мюзикла «Собор Парижской Богоматери», Алексей практически не мог сдержать слез от нахлынувших эмоций. Добродушная Гусеница полюбилась как жюри, так и зрителям.

Своего героя IVAN ласково называет Гусеничкой. По словам артиста, ему на выбор предложили несколько костюмов, среди которых были Ворон и Дикобраз. Гусеницу выбрал не IVAN, а его директор Сергей Савин.