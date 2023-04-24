«Не знаешь, что твой парень не тюфяк?»: Чадов рассказал об обидной реакции своей девушки Лейсан

24 апреля в 20:00 на СТС выходит новая версия экстремального шоу «Фактор страха». В этот раз съемки проходили на Алтае, а участники сражались со своими страхами уже дуэтами под присмотром ведущего Алексея Чадова.

На съемках актер признавался, что его сложно напугать:

«Честно скажу, вот некоторые под эмоциями от того, что им предстоит, говорили мне: «Алексей, а вот вы сами идите и сделайте!» Но в основном так могли сказать молодые участники, которые не знали мою историю. Потому что мой «Фактор страха» начался, когда я снимался в фильме «Война». Тогда все трюки делал сам».

Алексей добавлял, что в телешоу СТС он такой, как и в жизни:

«Я не играл, вот какой есть. Что я могу сказать? Только то, что ведущий не трус. Кстати, моя девушка Лейсан удивилась, какой я, оказывается, смелый. А я ей: «Нормально так, ну как же! Не знаешь, что твой парень не тюфяк?»

Кстати, известный актер и режиссер не первый раз пробует себя в роли ведущего на СТС. Ранее вместе с бывшей женой Агнией Дитковските он вел телешоу о разведенных — «Союзники».