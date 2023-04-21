Ухо Байкала и огромная голова Ленина: «Поехали!» исследовали Бурятию

Ведущие тревел-шоу «Поехали!» побывали в Бурятии. Мария Осадник и Евгений Покровский приехали в республику из Иркутской области, заглянув по пути в город Байкальск, чтобы нашептать свои желания «Уху Байкала». Смотрите в выпуске от 22 апреля.
Бурятия встретила съемочную группу Первого канала настоящей снежной бурей, в которую автомобиль путешественников попал прямо на дороге. Преодолев испытание непогодой, странники начали знакомство с Улан-Удэ с его главной смотровой площадки на Лысой горе в центре буддизма Ринчопе Багша. Их пешеходная экскурсия включила в себя и местный «Арбат», и площадь Советов, где они обнаружили самую большую в мире скульптуру головы Ленина.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Не прошли ведущие и мимо грандиозного Бурятского театра оперы и балета, в котором объединились сталинский ампир и традиционные бурятские орнаменты. В храме «Тэнгэри» они познакомились с настоящим шаманом и стали участниками древнего обряда народов Забайкалья. А еще путешественники совершили вертолетную экскурсию над городом, оценив красоту Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
Хотите тоже это увидеть? Смотрите шоу «Поехали!» по субботам в 10:15 на Первом канале.