«Мне было так стыдно, так грустно!»: ради победы Мария Погребняк перешагнула через дружбу с Семеном Молокановым

«Мне жалко Сему! Я так себя плохо ощущала, мне было так стыдно, так грустно! Мы стали очень жестко играть. Но моя главная цель — выиграть этот проект. Если я буду стараться всех понять, принять, меня здесь сожрут! Если не ты, то тебя. Такие правила у нас в лагере», — поделилась Погребняк перед камерами.

За что ей стыдно — мы узнаем в новом выпуске передачи от 23 апреля.

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