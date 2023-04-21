«Мне было так стыдно, так грустно!»: ради победы Мария Погребняк перешагнула через дружбу с Семеном Молокановым

У Марии Погребняк сложились дружеские отношения с актером Семеном Молокановым на съемках шоу «Новые звезды в Африке». В новом выпуске артисту пришлось выполнить сложное задание ради всей команды, но Мария при этом сделала ему только хуже, заставив страдать. Жена известного футболиста посочувствовала Семену, но призналась, что ради победы будет играть по жестким правилам.
«Мне жалко Сему! Я так себя плохо ощущала, мне было так стыдно, так грустно! Мы стали очень жестко играть. Но моя главная цель — выиграть этот проект. Если я буду стараться всех понять, принять, меня здесь сожрут! Если не ты, то тебя. Такие правила у нас в лагере», — поделилась Погребняк перед камерами.
За что ей стыдно — мы узнаем в новом выпуске передачи от 23 апреля.
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