«Новые звезды в Африке» меняют людей: Наталия Медведева полакомилась выброшенной в мусорку кукурузой

Голодающий лагерь участников шоу «Новые звезды в Африке» пополнила актриса Наталья Бардо. Не успев прийти, девушка смогла в полной мере ощутить на себе все прелести южного континента, а также лично и очень близко познакомиться с местными «гадами».

За новую участницу начала борьбу коалиция Наталии Медведевой и Марии Погребняк. Однако Бардо заявила себя сильным и хитрым игроком, пожелавшим сохранить нейтралитет. У актрисы сразу же появился собственный план. Как она адаптировалась к Африке — смотрите в новом выпуске шоу от 23 апреля.

Также вы увидите, как голод заставляет участников шоу совершать странные поступки. Так, Наталия Медведева решила доесть остатки еды из мусорной корзины.

«Когда еще люди увидят, как Наталия Медведева из помойки даже не кукурузу, а кочерыжку от кукурузы обсасывает», — прокомментировала ситуацию Мария Кравченко.

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