Самый экстремальный выпуск шоу «Жизнь своих» случился в Волгограде

Утром 16 апреля тревел-шоу «Жизнь своих» покажет свой самый экстремальный выпуск. А снят он был в Волгограде.
Ведущий Евгений Кривцов отбивался от голодного пеликана, гонял по льду на буере (и перевернулся), летал на легкомоторном самолете, а еще получил немалый заряд адреналина, поднявшись на верхушку монумента «Родина-мать». Также он побывал на самом большом в стране шинном заводе, прокатился на метротраме, узнал секреты приготовления горчицы и выучил элементы национального корейского танца.
Метротрам – это гибрид метро и трамвая Волгограда. Стоимость проезда в нем зависит от способа оплаты: транспортной картой – 24 рубля, наличными – 32 рубля. Скорость метротрама примерно 50 километров в час. От начальной до конечной станции можно добраться за 45 минут. И большая часть маршрута проходит на свежем воздухе. Но, как только трамвай въезжает в подземелье – превращается в метро.
Зрители познакомятся со Светланой Санжаренко, которая организовала самый большой птичий санаторий в Волгоградской области. Айболитом для пернатых она стала случайно, занималась бизнесом, потом купила дом, и однажды соседи привезли ей раненую птицу. Сейчас санаторий насчитывает более 200 особей.
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Волгоград славится своей горчицей. Тут делают горчицу уже более двухсот лет и точно знают рецепт самой вкусной и ядреной. Волгоградская область один из самых крупных производителей горчицы в стране.
«Впечатлений не счесть, и все удивительно позитивные. Здесь — какой-то особый настрой у людей и у самого города. То ли южное солнце так сказывается, то ли богатая история края повлияла на самосознание волгоградцев, но то, что здесь живут замечательные люди, свои люди, — факт непреложный», - говорит ведущий-путешественник Евгений Кривцов.
Смотрите тревел-шоу «Жизнь своих» - 16 апреля в 10:15 на Первом канале.