Самый экстремальный выпуск шоу «Жизнь своих» случился в Волгограде

Утром 16 апреля тревел-шоу «Жизнь своих» покажет свой самый экстремальный выпуск. А снят он был в Волгограде.

Ведущий Евгений Кривцов отбивался от голодного пеликана, гонял по льду на буере (и перевернулся), летал на легкомоторном самолете, а еще получил немалый заряд адреналина, поднявшись на верхушку монумента «Родина-мать». Также он побывал на самом большом в стране шинном заводе, прокатился на метротраме, узнал секреты приготовления горчицы и выучил элементы национального корейского танца.

Метротрам – это гибрид метро и трамвая Волгограда. Стоимость проезда в нем зависит от способа оплаты: транспортной картой – 24 рубля, наличными – 32 рубля. Скорость метротрама примерно 50 километров в час. От начальной до конечной станции можно добраться за 45 минут. И большая часть маршрута проходит на свежем воздухе. Но, как только трамвай въезжает в подземелье – превращается в метро.