Посуда изо льда и ломание костей: шоу «Поехали!» покажет веселые забавы Байкала

Тревел-шоу «Поехали!» продолжает путешествовать по Иркутской области и Байкалу. В новом выпуске от 15 апреля ведущие проекта Мария Осадник и Евгений Покровский встали на коньки, чтобы попробовать гладкий лед озера на прочность.

Лодка на воздушной подушке доставила их до островка Огой, который считается местом силы Байкала. Там же парочка путешественников исследовала ледяные пещеры и гроты сказочной красоты. На острове Ольхон тревел-блогеры встретили красивейший закат на скале Шаманка, научились делать посуду изо льда и отобедали на ледяном столе.

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Затем через Тажеранские степи отправились в этнопарк «Золотая Орда», где познакомились с бытом, обычаями и фольклором народов Байкала. Ведущим удалось попробовать свои силы в национальной забаве по ломанию костей и постичь движения древнейшего традиционного хоровода Ехор.

«Эта неделя, проведенная на самом глубоком озере планеты, была по-настоящему волшебной и полной открытий!» - признавалась Мария Осадник.

Смотрите тревел-шоу «Поехали!» по субботам в 10:15 на Первом канале.