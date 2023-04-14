«Один раз живем!»: Екатерина Моргунова влепила пощечину Ольге Картунковой

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Белорусская команда «Доктор Хаусс» озадачилась вопросом, как жить в Москве. Комики прошлись по главным социальным темам жилья, растущих цен и работы, а в финале устроили настоящий разнос.

Их бунтарский вайб продолжила «Просто команда». Свое выступление она начала с интерактива и перепалки со зрителями в зале, а затем показала несколько суперострых номеров.

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