«Один раз живем!»: Екатерина Моргунова влепила пощечину Ольге Картунковой

Вечером 16 апреля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Концерты», в котором три команды комиков по очереди порадуют зрителей яркими юмористическими выступлениями.
Передача с Евгением Чебатковым в роли ведущего будет наполнена крутыми миниатюрами. Так, в одной из них Екатерина Моргунова дала настоящую пощечину Ольге Картунковой, не ожидавшей такого поворота событий. Их команда «Сборной России» устроила на сцене чемпионат мира по пощечинам, в рамках которого одна комедиантка отвесила другой смачный удар со словами: «Один раз живем!» Также они пошутили о нашумевшем фильме «Чебурашка» и участии в нем самого Леонардо Ди Каприо, а под конец выступления разругались в пух и прах.
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Белорусская команда «Доктор Хаусс» озадачилась вопросом, как жить в Москве. Комики прошлись по главным социальным темам жилья, растущих цен и работы, а в финале устроили настоящий разнос.
Их бунтарский вайб продолжила «Просто команда». Свое выступление она начала с интерактива и перепалки со зрителями в зале, а затем показала несколько суперострых номеров.
Смотрите новый выпуск шоу «Концерты» в воскресенье, 16 апреля, в 22:00 на канале ТНТ.